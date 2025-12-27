Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Την Κυριακή η κρίσιμη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω πιέσεων για συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή στις ΗΠΑ για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών προσπαθειών της Ουάσινγκτον για την επίτευξη ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Η συνάντηση αυτή θα ακολουθήσει καταιγισμό συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, ωστόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δείξει ελάχιστα σημάδια υποχώρησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα, πιθανότατα στο θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ, και εντάσσεται σε μια διπλωματική πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Νοέμβριο με τη δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου ειρήνης, το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις που συζητήθηκαν και με Ρώσους αξιωματούχους.

«Δεν χάνουμε ούτε μία ημέρα. Έχουμε συμφωνήσει σε συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο Τραμπ στο άμεσο μέλλον», ανέφερε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το τέλος του έτους». Η συνάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επικεντρωθεί στα πιο ευαίσθητα ζητήματα των διαπραγματεύσεων, όπως οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και τα εδαφικά θέματα που αφορούν το Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, 20 σημείων, είναι «κατά 90% έτοιμο», προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές και αμερικανικές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μια «καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να εκφράσει ανοιχτή στήριξη στο προτεινόμενο σχέδιο.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν έντονη διπλωματική κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες, με επαφές μεταξύ Αμερικανών, Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων.

Όμως παρά τις συζητήσεις, η Μόσχα εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να επαναλαμβάνει τις πάγιες απαιτήσεις του για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, ενώ δεν υπάρχουν σαφή σημάδια ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να μετριάσει τη στάση της.

Με πληροφορίες από Guardian

