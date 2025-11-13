Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί η επόμενη «παράλυση» μπορεί να προκύψει τον Ιανουάριο

Το μεγαλύτερο, σε διάρκεια, shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ φτάνει στο τέλος της, αλλά η επόμενη κρίση δεν είναι μακριά.

Η συμφωνία, που πέρασε το Κογκρέσο για την επαναλειτουργία του αμερικάνικου, ομοσπονδιακού κράτους αφορά σε τρεις από τους δώδεκα προϋπολογισμούς, οι οποίοι πρέπει να εγκρίνονται κάθε χρόνο, και, μάλιστα, είναι οι πιο «εύκολοι»: χρηματοδότηση βετεράνων, αγροτικά προγράμματα, επισιτιστική βοήθεια και η λειτουργία του Κογκρέσου, περιγράφει το Politico.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους θα συνεχίσουν να λειτουργούν με προσωρινή χρηματοδότηση έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, σε επίπεδα που ίσχυαν από τον Μάρτιο του 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για περίπου το 90% των ομοσπονδιακών δαπανών, από τις Ένοπλες Δυνάμεις έως τη δημόσια υγεία.

Shudown στις ΗΠΑ: Πότε θα έρθει η επόμενη κρίση

Παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις για το τέλος του shutdown των 43 ημερών, το Κογκρέσο έχει μπροστά του το πιο δύσκολο κομμάτι. Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή και στη Γερουσία ακόμη δεν έχουν καταλήξει στο συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για το 2026, ενώ οι εσωτερικές συγκρούσεις για το πόσο βαθιές θα είναι οι περικοπές, συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίζ, το παραδέχτηκε: «Αυτός είναι ο εύκολος συμβιβασμός. Το πραγματικό παζάρι τώρα ξεκινά, πώς θα χρηματοδοτήσουμε σωστά το κράτος με κανονικούς προϋπολογισμούς».

Αν δεν υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ απειλούνται με:

νέο shutdown

ή συνέχιση λειτουργίας με προϋπολογισμούς δύο ετών πίσω

ΗΠΑ: Ποια συμφωνία δεν θα δεχθούν οι Δημοκρατικοί

Κάποιοι Δημοκρατικοί ήδη προειδοποιούν ότι δεν θα δεχθούν συμφωνία που δεν προστατεύει τις επιδοτήσεις του Obamacare, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Η ατμόσφαιρα στο Καπιτώλιο παραμένει ηλεκτρισμένη, αναφέρει μεταξύ άλλων το Poltiico. Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Ρόζα ντε Λάουρο κατήγγειλε ότι η τελική μορφή της συμφωνίας γράφτηκε χωρίς διαφάνεια και με «ύπουλες» προσθήκες από Ρεπουμπλικάνους στη Γερουσία.

Ο επικεφαλής της Γερουσίας, Τζον Θιούν, υπόσχεται άμεση προώθηση νέου πακέτου προϋπολογισμών που θα αφορά:

Πεντάγωνο

Υγεία

Παιδεία

Εργασία

Δικαιοσύνη

Μεταφορές

Εσωτερική Ασφάλεια

Στέγαση

Ακόμη κι έτσι, θα απαιτηθούν εβδομάδες διαπραγματεύσεων και συναίνεσης από 100 γερουσιαστές.

Κι όλα αυτά ενώ τα πιο δύσκολα νομοσχέδια, για Ενέργεια, Εσωτερική Ασφάλεια, Στέιτ Ντιπάρτμεντ και Οικονομικό, δεν έχουν καν συζητηθεί. Οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν τελικά με νέο προσωρινό προϋπολογισμό μέχρι τον Σεπτέμβριο. Οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ ή οι ακροδεξιοί Ρεπουμπλικανοί επιμείνουν σε «δηλητηριώδεις τροπολογίες», τότε όλα μπορεί να αλλάξουν.

Ταυτόχρονα, οι Γερουσιαστές επιδιώκουν να γράψουν τους νόμους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια μετά τις πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ και του υπουργού Προϋπολογισμού, Ρας Βοτ, να παγώσουν ή να ακυρώσουν δαπάνες που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο.

Με τις εκλογές του 2026 να πλησιάζουν, η ανάγκη για συμβιβασμούς γίνεται ακόμη πιο πιεστική, αλλά το πολιτικό κλίμα μετά το shutdown κάνει τη συμφωνία ακόμη πιο δύσκολη.

Με πληροφορίες από Politico

