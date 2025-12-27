Μαλαισία: Κάθειρξη 15 ετών στον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ για ξέπλυμα χρήματος και κατάχρηση εξουσίας

Ποινή 15ετούς κάθειρξης επέβαλε δικαστήριο της Μαλαισίας στον πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ, για κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.

Οι κατηγορίες αφρούν το σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1MDB.

Η υπόθεση εις βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάσθηκε για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), καθώς και για 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η απόφαση αφορά τη μεγαλύτερη έως σήμερα δικαστική υπόθεση που σχετίζεται με το σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων του κρατικού ταμείου 1MDB και εκτιμάται ότι μπορεί να επιφέρει σοβαρές πολιτικές συνέπειες.

Ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται στη φυλακή από τον Αύγουστο του 2022, όταν το ανώτατο δικαστήριο της Μαλαισίας επικύρωσε προηγούμενη καταδίκη του για διαφθορά, που αφορούσε την παράνομη λήψη χρημάτων από θυγατρική του 1MDB.

Εκτιμάται ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον ίδιο, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ