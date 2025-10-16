ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο 

Η ρύθμιση θα τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο  Facebook Twitter
Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών / Φωτ: Unsplash
0

Την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο.

Την απαγόρευση αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών του Ευρωκοινοβουλίου.

Σχετικά με τη ρύθμιση, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση σε μία από τις επόμενες Ολομέλειες του Ευρωκοινοβουλίου. Εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στη Γνωμοδότηση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στους νέους, ορίστηκε ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, μέλος της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών.

Η Έκθεση αυτή θα αποτυπώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ο ψηφιακός εθισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο και θα καταλήξει σε σαφείς προτάσεις για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού κόσμου ασφαλέστερου για παιδιά και νέους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να οριστεί σε όλη την ΕΕ κατώτατη ηλικία τα 16 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες βίντεο και τους βοηθούς AI (τεχνητής νοημοσύνης), εκτός εάν υπάρχει γονική συναίνεση, και κατώτατη ηλικία τα 13 έτη για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχετική με την απόφαση ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν «τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση, την ψυχική υγεία και την έκθεση σε βλαβερό και παράνομο υλικό».
 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Απαγόρευση social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ελλάδα / Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα εξετάζει η κυβέρνηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σε ομλία του, ότι: «Σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία»
LIFO NEWSROOM
Νέα εφαρμογή για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο έρχεται στην Ελλάδα και άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη

Διεθνή / Νέα εφαρμογή για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο έρχεται στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία θα δοκιμάσουν μια εφαρμογή για επαλήθευση ηλικίας, με στόχο την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Διεθνή / Πώς ο Σάντσεθ της Ισπανίας έγινε ο πιο ασταθής φίλος του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την Ισπανία για «έλλειψη σεβασμού» προς το ΝΑΤΟ, απειλώντας με δασμούς, ενώ οι χώρες της βόρειας Ευρώπης ζητούν από τον Πέδρο Σάντσεθ να «πληρώσει το δίκαιο μερίδιό του» στην άμυνα της Ευρώπης
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΟΛΙΒΙΕ ΦΟΡ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΛΕΚΟΡΝΙ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Ο «φόρος Ζούκμαν» φέρνει σε δύσκολη θέση τον Λεκορνί και δίνει πόντους στους Σοσιαλιστές

Οι Σοσιαλιστές ζητούν «φόρο Ζουκμάν» 2% στις μεγάλες περιουσίες. Ο Λεκορνί αντιμέτωπος με την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη της πρωθυπουργίας του
LIFO NEWSROOM
Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΙΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΥΜΑ

Διεθνή / Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Οι τελευταίες στιγμές του μοντέλου και ριάλιτι σταρ - Με ποιον μιλούσε πριν δολοφονηθεί

Το παρελθόν του δράστη - Φέρεται πως είχε προσπαθήσει να την ρίξει από το μπαλκόνι στο παρελθόν - «Αν με αφήσεις, θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω και τη μητέρα σου»
LIFO NEWSROOM
Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Διεθνή / Τι είναι οι πύραυλοι Tomahawk και γιατί η Ουκρανία τους θέλει

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζητά την πιθανή πώληση πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία - Διαβάστε πώς θα επηρεάσουν την εμβέλεια και τους στόχους του Κιέβου, τους στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κινδύνους κλιμάκωσης και τι σημαίνει διπλωματικά για ΗΠΑ και Ρωσία
LIFO NEWSROOM
 
 