Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πέρασε μεγάλο μέρος του 2020 ενορχηστρώνοντας μια εκστρατεία προκειμένου να εντείνει την επιρροή του για να εμποδίσει τον Τζο Μπάιντεν να αναδειχθεί ο 46ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει σε άρθρο του το περιοδικό TIME.

Με ένα εξώφυλλο αφιερωμένο στη συνάντηση των δύο ηγετών σήμερα στην Γενεύη, ο αρθρογράφος Μπράιαν Μπένετ, αναφέρει μεταξύ άλλων πως έπειτα από μία επιτυχημένη στρατηγική δεκαετίας της Αμερικής απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, ο Μπάιντεν σχεδιάζει να συσπειρώσει τους συμμάχους του στη σύνοδο κορυφής της G-7 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη σύμπραξη του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο για να παρουσιάσει ένα ενωμένο μέτωπο ενάντια στη Μόσχα.

«Το οκταήμερο ταξίδι του Μπάιντεν - το πρώτο του ως Πρόεδρος - είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μία ήρεμη αποστολή για να επανασυνδεθεί με παλιούς φίλους και να συζητήσει στρατηγικές για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και την παγκόσμια άνοδο της Κίνας.

»Ωστόσο, η πρόσφατη επίθεση ransomware στο εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος της Colonial Pipeline και της JBS Foods, που φέρεται να έγινε από χάκερ που ενεργούσαν με τη σιωπηρή έγκριση της Μόσχας, "άλλαξε τον υπολογισμό", λέει ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης του Μπάιντεν.

«Αυτοί οι τύποι δρουν ανεξέλεγκτοι ​​και πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν τον Μπάιντεν».

«Τώρα ο Μπάιντεν ετοιμάζεται να έχει σκληρή στάση όταν θα καθίσει στη Γενεύη με τον Πούτιν για πρώτη φορά ως Πρόεδρος» σχολιάζει σχετικά.

«Μεταξύ των κινήσεων που ζύγισε αυτός (Μπάιντεν) και η ομάδα του για να δείξει τι σημαίνει δράση ήταν να υπενθυμίσει στον Πούτιν ότι οι Η.Π.Α. έχουν τις δικές τους δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και μπορούν να στοχεύσουν τις προσωπικές περιουσίες του Πούτιν στο εξωτερικό.

»Ο στόχος είναι να φύγει ο Πούτιν λέγοντας «Οι Αμερικανοί μας κατάλαβαν και μας έχουν περικυκλώσει». Αλλά αυτό δεν θα είναι εύκολο» εκτιμά ο δημοσιογράφος.

U.S. President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin are meeting in Geneva today.



