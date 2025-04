Τίγρης και Δράκος: Ποιος θα νικήσει στον πόλεμο των δασμών

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε πολλούς, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη 90ήμερη αναστολή των νέων δασμών για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο έναν βασικό συντελεστή 10%. Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στην Κίνα στο 125%, κατηγορώντας το Πεκίνο για αδιαλλαξία και «επιμονή στην κλιμάκωση».

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ένταση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων και αναδεικνύουν το διακύβευμα ενός αμφίρροπου εμπορικού πολέμου με ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αναστείλει για 90 ημέρες τους ανταποδοτικούς δασμούς σε χώρες που δεν προέβησαν σε αντίποινα, ενώ αύξησε τους δασμούς σε βάρος της Κίνας η οποία αντέδρασε ανακοινώνοντας υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι αρκετοί «φοβήθηκαν λίγο» για τους δασμούς και αντέδρασαν υπερβολικά, αλλά επανέλαβε την πεποίθησή του πως τελικά θα συναφθούν εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

«Η Κίνα επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Απλώς δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν. Ο πρόεδρος Σι είναι υπερήφανος άνθρωπος. Δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, αλλά θα το καταλάβουν», είπε ο Τραμπ.

Στην ανάλυσή του, ο Guardian αναφέρει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει ξεκάθαρος νικητής από τον εμπορικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι θα είναι ο μεγάλος χαμένος. Πρόκειται για «ένα παιχνίδι του ποιος μπορεί να αντέξει περισσότερο πόνο», όπως το περιέγραψε μία ειδική στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Άλλωστε, το εμπόριο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο των σχέσεων ΗΠΑ–Κίνας. Αν προκύψουν αναταράξεις σε αυτόν τον τομέα, είναι πολύ πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά και οι υπόλοιπες πτυχές της διμερούς τους σχέσης.

Η Κίνα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες των τελευταίων ετών, μπορεί να δει μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία στην τρέχουσα κρίση. Η αρχική της αντίδραση στις ανακοινώσεις των ΗΠΑ ήταν μετρημένη, αλλά πλέον δηλώνει έτοιμη να «πολεμήσει μέχρι τέλους», επιβάλλοντας επιπλέον δασμούς ύψους 50% στα αμερικανικά προϊόντα (ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό στο 84%) σε απάντηση στην ανακοίνωση Τραμπ για δασμούς 125%.

Η κινεζική ηγεσία δύσκολα θα υποχωρήσει πρώτη. Οποιαδήποτε παραχώρηση θα θεωρηθεί ως ένδειξη αδυναμίας, ενθαρρύνοντας ενδεχομένως τις ΗΠΑ να εντείνουν τις πιέσεις. Ο Σι Τζινπίνγκ, που έχει επενδύσει στην ενίσχυση του εθνικισμού καθώς η εγχώρια ανάπτυξη επιβραδύνεται, δεν έχει περιθώριο για πολιτικές ήττες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το Πεκίνο, που έχει ήδη ξεκινήσει να υποτιμά το Κινεζικό γουάν, προετοιμάζεται εδώ και καιρό για μια τέτοια κρίση. Οι εμπειρίες από την πρώτη θητεία Τραμπ, η πανδημία, το τέλος της δημογραφικής έκρηξης και η εχθρική στάση των ΗΠΑ έχουν ωθήσει την κινεζική ηγεσία να αναδιαμορφώσει την οικονομία της. Η Κίνα έχει ήδη διαφοροποιήσει τις αγροτικές της εισαγωγές και έχει βρει νέες αγορές για τα προϊόντα της. Παρότι οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ διατηρούν τη σημασία τους, πλέον αντιστοιχούν σε μόλις 3% του κινεζικού ΑΕΠ.

Η αιφνιδιαστική απόφαση Τραμπ να «παγώσει» τους δασμούς στις περισσότερες χώρες, με προφανή στόχο να απομονώσει το Πεκίνο, ενδέχεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα: να οδηγήσει κάποιες χώρες πιο κοντά στην Κίνα. Η απρόβλεπτη φύση της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες ακόμη και στους κόλπους των υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι ήδη πλήττονται από τις συνέπειες της δασμολογικής πολιτικής του.

Στο Πεκίνο, μπορεί να μη βλέπουν θετικά τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά διατηρούν μια σχετική αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Από τη θέση τους στον απόηχο της κρίσης του 2008 ως «σωτήρες» της παγκόσμιας οικονομίας, μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες στην τεχνητή νοημοσύνη, διατηρούν την πίστη τους ότι μπορούν να διαχειριστούν το κόστος και να βγουν πιο ενισχυμένοι.

Πάνω απ' όλα, η Κίνα πιστεύει ότι όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο, λίγοι θα θεωρούν τις ΗΠΑ αξιόπιστο εγγυητή της διεθνούς σταθερότητας. Αντίθετα, το Πεκίνο θα παρουσιάζεται ως ένας πιο προβλέψιμος—αν όχι πάντα πιο δημοφιλής—εταίρος. Όπως είπε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι στη Διάσκεψη του Μονάχου: «Η Κίνα θα είναι μια εποικοδομητική δύναμη και παράγοντας σταθερότητας». Κάποιες χώρες ίσως συμβιβαστούν με την οικονομική πυγμή του Πεκίνου. Άλλες ίσως επιλέξουν απλώς να απομακρυνθούν από την τροχιά των ΗΠΑ.

