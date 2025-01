Τι ξέρουμε για τους τύπους αεροσκάφους και ελικοπτέρου που συγκρούστηκαν εν πτήσει στην Ουάσινγκτον

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για επιζώντες της σύγκρουσης στον αέρα ενός αεροσκάφος της American Airlines με 64 επιβαίνοντες με ελικόπτερο Black Hawk του αμερικανικού στρατού που μετέφερε τρεις στρατιωτικούς.

Το αεροπλάνο, η πτήση 5342 της American Eagle, είχε απογειωθεί από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ο οργανισμός καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν αθλητές, προπονητές και μέλη των οικογενειών τους, αφού συμμετείχαν σε training camp.

Το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, λίγο έξω από την Ουάσινγκτον, λειτουργεί σε έναν πολύπλοκο εναέριο χώρο όπου εγχώριες πτήσεις, στρατιωτικά αεροπλάνα, ελικόπτερα και άλλα αεροσκάφη βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, βασιζόμενα σε ηλεκτρονικές διασφαλίσεις και ανθρώπινες αποφάσεις για την αποφυγή καταστροφών. Οι συζητήσεις σχετικά με τη συμφόρηση στο Ρίγκαν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, μαζί με τις ανησυχίες για παρ' ολίγον δυστυχήματα.

BREAKING: A plane has collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land at Ronald Reagan National Airport outside Washington, D.C., on Wednesday, officials said. The plane, operated by American Airlines, then crashed into the Potomac River. https://t.co/xFX8j3SYxf pic.twitter.com/L4AMHtFxZp