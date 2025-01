Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Το χρονικό του δυστυχήματος στην Ουάσινγκτον

Χωρίς ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μεταξύ των επιβατών ενός επιβατικού αεροσκάφους και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκαν στον αέρα στην Ουάσινγτον, τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Το επιβατικό αεροπλάνο που μετέφερε 64 επιβάτες και πλήρωμα συγκρούστηκε στον αέρα με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού και τα συντρίμμια κατέληξαν στον ποταμό Ποτόμακ.

Δεκαεννέα πτώματα έχουν ανασυρθεί μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο, από τον ποταμό Ποτόμακ μέχρι στιγμής, όπου οι ομάδες έρευνας και διάσωσης σαρώνουν τα νερά σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το, CBS.

Οι αμερικανικές αρχές διεξάγουν έρευνα και το κοντινό Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν της Ουάσινγκτον έχει καθηλώσει όλες τις πτήσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους με το ελικόπτερο

Τι γνωρίζουμε για τη σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο;

Γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (02:00 GMT) την Τετάρτη, ένα αεροσκάφος της PSA Airlines που πετούσε για λογαριασμό της American Airlines στην πτήση 5432 συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού καθώς πλησίαζε στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

BREAKING: A plane has collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land at Ronald Reagan National Airport outside Washington, D.C., on Wednesday, officials said. The plane, operated by American Airlines, then crashed into the Potomac River. https://t.co/xFX8j3SYxf pic.twitter.com/L4AMHtFxZp — CBS News (@CBSNews) January 30, 2025

Το επιβατικό αεροπλάνο, ένα Bombardier CRJ700, αναχώρησε από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, σύμφωνα με την American Airlines.

Το Πεντάγωνο είπε ότι το ελικόπτερο που εμπλέκεται ήταν ένα Sikorsky H-60 ​​που απογειώθηκε από το Φορτ Μπέλβουαρ στη Βιρτζίνια. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες επέβαιναν σε αυτό, σύμφωνα με το CBS. Η FAA είπε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό, μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB).

Hearing the reporter reading out loud Donald Trump's post on TS about the plane and helicopter crash is even more jarring.



Bro isn't fit for office. pic.twitter.com/t1suhduPLd — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 30, 2025

Υπήρξαν θύματα από τη σύγκρουση του αεροσκάφους με το ελικόπτερο;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Δεν έχουν ανασυρθεί έως τώρα επιζώντες

Δεν έχει γίνει επίσημη ενημέρωση για θύματα. Ωστόσο, το BBC ανέφερε ότι 19 πτώματα έχουν ανασυρθεί από το νερό. Οι πρώτες πληροφορίες σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το επιβατικό αεροσκάφος φαινόταν διαχωρισμένο στη μέση στον ποταμό Ποτόμακ, ενώ το ελικόπτερο ήταν ανάποδα στο νερό.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία ερευνούν το νερό για επιζώντες σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αστυνομικά σκάφη να συνδράμουν, ανέφερε το CBS News.

Η έρευνα και διάσωση ήταν ορατή από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ποτάμι. «Τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται μέσα στο νερό», δήλωσε η δήμαρχος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων που οργανώθηκε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ-Ρήγκαν. Οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Πότομακ αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά δύσκολες» συνθήκες, δήλωσαν εξάλλου οι αρχές, οι οποίες δεν ανακοίνωσαν κανέναν απολογισμό. «Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους διασώστες», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσινγκτον, επικαλούμενος το «ψύχος», τον «ισχυρό άνεμο» και «τον πάγο» στον Πότομακ.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες;

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σύγκρουση αεροσκάφους με ελικόπτερο: Οι τελευταίες επικοινωνίες με τον πύργο ελέγχου

Ο Άρι Σούλμαν είπε στο NBC Washington ότι είδε το αεροπλάνο να συντρίβεται ενώ οδηγούσε στο George Washington Parkway, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος του αεροδρομίου. Είπε ότι η προσέγγιση του αεροπλάνου φαινόταν κανονική, μέχρι που είδε το αεροσκάφος να όχθη σκληρά προς τα δεξιά, με «ροές σπινθήρων» να ξεχύνονται από κάτω.

Σε εκείνο το σημείο, είπε ότι ήξερε ότι φαινόταν «πολύ, πολύ λάθος». Έχοντας δει αεροπλάνο να προσγειώνεται εκεί στο παρελθόν, είπε ότι το κάτω μέρος ενός αεροπλάνου δεν θα έπρεπε να ήταν ορατό στο σκοτάδι. Οι σπίθες, είπε, έμοιαζαν με ένα «γίγαντα ρωμαϊκό κερί» και πήγαν από τη μύτη του αεροπλάνου στην ουρά του.

How does one of the most advanced military helicopters in the world crash directly into a plane with clear conditions? I could understand if it was foggy, heavily snowing, or a rain storm, but it’s a clear night. The Blackhawk flies directly into the American Airlines plane. pic.twitter.com/rHcntD63A8 — Deity (@DopeDeity) January 30, 2025

Ο Τζίμι Μαζέο είπε ότι είδε τη συντριβή ενώ δειπνούσε με την κοπέλα του σε ένα πάρκο κοντά στο αεροδρόμιο. Θυμήθηκε ότι είδε κάτι που έμοιαζε με μια «λευκή φωτοβολίδα» στον ουρανό. Είπε ότι τα αεροπλάνα που πετούσαν στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρήγκαν φαινόταν να πετούσαν με «ακανόνιστα σχέδια». Ο Μαζέο είπε ότι δεν σκέφτηκε πολλά από αυτά που είδε έως ότου οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης άρχισαν να φτάνουν στο σημείο.

Τι λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι;

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως για το «τρομερό ατύχημα» και ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. «Ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους», είπε σε δήλωσή του. «Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη δουλειά που γίνεται από τους πρώτους μας ανταποκριτές», είπε.

BREAKING: Post by President Trump regarding plane crash pic.twitter.com/iTDI1AyGUj — The Spectator Index (@spectatorindex) January 30, 2025

Ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς ζήτησε προσευχές για όσους βρίσκονταν στο περιστατικό.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, των οποίων οι διορισμοί επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα, δήλωσαν επίσης ότι παρακολουθούν την κατάσταση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της American Airlines, Ρόμπερτ Άισομ, εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για τη σύγκρουση σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της αεροπορικής εταιρείας.

Οι τελευταίες επικοινωνίες

Λίγα λεπτά πριν από την προσγείωση, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ρώτησαν το αεροπλάνο αν θα μπορούσε να προσγειωθεί σε έναν μικρότερο διάδρομο στο Reagan National, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Οι πιλότοι είπαν ότι μπορούν και οι ελεγκτές έδωσαν άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί στον διάδρομο 33 - με τους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων να δείχνουν ότι το αεροσκάφος προσάρμοσε την προσέγγισή του. Λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση, ένας ελεγκτής ρώτησε το ελικόπτερο αν μπορούσε να δει το αεροπλάνο - κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του. Ο ελεγκτής έκανε άλλη μια κλήση στο ελικόπτερο λίγα λεπτά αργότερα, λέγοντας: «Το PAT 25 περνάει πίσω από το CRJ». Δευτερόλεπτα αργότερα, έγινε η σύγκρουση.