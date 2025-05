Τι θέλει να πετύχει ο Φειδίας Παναγιώτου;

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος αρχικά απασχόλησε τα διεθνή μέσα όταν εξελέγη στην Ευρωβουλή παρότι δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική, πλέον έχει γίνει γνωστός με διάφορους άλλους ρόλους: Για τη «σχέση» του με τον Έλον Μασκ, για τη σύντροφό του που μπήκε στο Big Brother, για την «κριτική» του μέσω TikTok στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τελευταία, όμως, απασχολεί τα μέσα και ως ο άνθρωπος που αναπαράγει τη ρητορική του Κρεμλίνου κατευθείαν από τις Βρυξέλλες.

Βέβαια, ο ευρωσκεπτικισμός και το γνωστό αφήγημα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον οποίο υποτίθεται ότι ευθύνεται η «δυτική επιθετικότητα» και η «προέκταση του ΝΑΤΟ», δεν είναι στοιχεία που λείπουν από την Ευρωβουλή. Αλλά σε αντίθεση με άλλους εκφραστές αυτής της ρητορικής, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ελλάδα ή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο Φειδίας Παναγιώτου δεν απευθύνεται σε μία συντηρητική βάση ψηφοφόρων που μπορεί να βλέπει θετικά τη διακυβέρνηση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αντιθέτως, ο 25χρονος μοιάζει να καβαλάει το «αντισυστημικό» κύμα το οποίο διαπρέπει στα social media και φαίνεται να επηρεάζει δυσανάλογα τους νεότερους ψηφοφόρους. Άλλωστε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το φυσικό περιβάλλον του Φειδία, ο οποίος απέκτησε διαδικτυακή φήμη ως YouTuber με εκατομμύρια συνδρομητές την οποία εξαργύρωσε στις κάλπες.

Όχι, ο στόχος του Φειδία δεν είναι να ωραιοποιήσει τον κοινωνικό συντηρητισμό και τον αυταρχισμό της Ρωσίας του Πούτιν, αλλά να υπονομεύσει την αξιοπιστία της ΕΕ και γενικότερα της «Δύσης». Το κατά πόσο έχει πραγματικούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, όπως πολλοί επικριτές του υποστηρίζουν, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά το ότι συστηματικά αναπαράγει ρητορική που ταυτίζεται με τη «γραμμή» της Μόσχας ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι γεγονός.

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι ήταν ένας από τους μόλις τρεις ευρωβουλευτές που απείχαν από ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο καλούσε για την επιστροφή των περίπου 20.000 παιδιών από την Ουκρανία που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία. Μάλιστα, την ακριβώς επόμενη ημέρα παρευρέθηκε στη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης (9 Μαΐου) στη Μόσχα, σε ένα ταξίδι που έγινε με προσωπική του πρωτοβουλία.

European Parliament launched an investigation into the May 9 trip to Moscow by a group of MEPs, one of them, Fidias Panayiotou, said.



