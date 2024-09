Φειδίας Παναγιώτου: Δείχνει το γραφείο του στο Ευρωκοινοβούλιο - Στην τουαλέτα έχει και ντουζιέρα

Βίντεο για το πώς είναι το γραφείο του στο Ευρωκοινοβούλιο δημοσίευσε ο Κύπριος Youtuber και ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Το βίντεο ξεκινάει με τον ίδιο να μιλάει στην κάμερα και να μπαίνει στο γραφείο δείχνοντας τους υπολογιστές και τους συναδέλφους του εν ώρα εργασίας. Και στη συνέχεια δείχνει την τουαλέτα όπου έχει και ντουζιέρα ενώ όπως ενημερώνει το κοινό του και τους πολίτες της ΕΕ, θα το ανακαινίσει.

Μάλιστα, παραπονέθηκε και για τη θέα που έχει λέγοντας πως «επειδή δεν ανήκω σε κάποια πολιτική ομάδα, μου έδωσαν ό,τι απέμεινε».

My Messy Office in the European Parliament pic.twitter.com/ro6YgncwTz