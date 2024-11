Αναταραχή στο Πακιστάν: 6 νεκροί, μπλακ άουτ στο διαδίκτυο και βίαια επεισόδια στο Ισλαμαμπάντ

Χιλιάδες υποστηρικτές του φυλακισμένου πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, έσπασαν τα οδοφράγματα γύρω από την πρωτεύουσα και πραγματοποίησαν πορεία στο Ισλαμαμπάντ, ενώ συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας απαιτώντας την απελευθέρωσή του.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια και μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τέσσερα μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και ένας πολίτης που σκοτώθηκαν όταν ένα όχημα τους εμβόλισε σε έναν δρόμο. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε το περιστατικό λέγοντας ότι μια «αναρχική ομάδα» στόχευε σκόπιμα το προσωπικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τον εμβολισμό. Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστό περιστατικό.

Ο στρατός του Πακιστάν έθεσε υπό τον έλεγχό του το D-Chowk, μια μεγάλη πλατεία στην Κόκκινη Ζώνη του κέντρου του Ισλαμαμπάντ, μια περιοχή που στεγάζει κυβερνητικά κτίρια και είναι ο προορισμός των διαδηλωτών. Οι παραστρατιωτικοί ένστολοι αποτέλεσαν το επόμενο στάδιο αποτροπής στην περιοχή και η αστυνομία το τρίτο. Οι στρατιώτες κάλεσαν τους πάντες να εγκαταλείψουν την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων, και έριξαν προειδοποιητικά πυρά στον αέρα.

🚨 Breaking News: Tensions Escalate in #Islamabad#PTI supporters have reached #DChowk, intensifying clashes with police. Reports confirm multiple casualties, heavy shelling, and tear gas. Army deployed as unrest spreads.

