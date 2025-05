Πάπας Λέων κατά Τραμπ και Βανς για μετανάστευση: «Κάνετε λάθος»

Ο πάπας Λέων ΙΔ', πριν ακόμη εκλεγεί στον παπικό θρόνο, είχε ενεργή παρουσία στο Twitter (νυν X), όπου διατύπωνε τις θέσεις του και αναδημοσίευε περιεχόμενο - σε ορισμένες περιπτώσεις δε, ασκούσε κριτική σε πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τότε καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ φαίνεται να διατηρούσε τον λογαριασμό @drprevost από το 2011, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία. Η εικόνα προφίλ του λογαριασμού απεικονίζει τον ίδιο και τον Πάπα Φραγκίσκο να αγκαλιάζονται με τα άμφιά τους μέσα σε ναό.

Συνολικά είχε 439 αναρτήσεις, η πλειονότητα των οποίων αφορά άρθρα σχετιζόμενα με το Βατικανό και τις επισκοπές ανά τον κόσμο, ενίοτε κοινοποιούσε και περιεχόμενο με πολιτικό περιεχόμενο. Τελευταία φορά δημοσίευσε στις 14 Απριλίου, αναπαράγοντας ανάρτηση του γνωστού Αμερικανού καθολικού σχολιαστή Ρόκο Πάλμο, που επέκρινε τις πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ και του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Στην επίμαχη ανάρτηση, ο Πάλμο παρέθετε λόγια του βοηθού επισκόπου της Ουάσινγκτον, Εβέλιο Μεντζιβάρ: «Δεν βλέπεις τα βάσανα; Δεν ενοχλείται η συνείδησή σου; Πώς μπορείς να μένεις ήσυχος;».

As Trump & Bukele use Oval to 🤣 Feds’ illicit deportation of a US resident (https://t.co/t80iDMbBKf), once an undoc-ed Salvadorean himself, now-DC Aux +Evelio asks, “Do you not see the suffering? Is your conscience not disturbed? How can you stay quiet?” https://t.co/jTradMfr0v — Rocco Palmo (@roccopalmo) April 14, 2025

Σε συνέντευξή του στο ABC News, ο αδελφός του πάπα, Τζον Πρέβοστ, από το Σικάγο, σχολίασε πως η μετανάστευση είναι ζήτημα υψίστης σημασίας για τον Πάπα Λέοντα: «Νομίζω πως δεν συμφωνεί πάντα με την πορεία που ακολουθεί η χώρα μας. Ένα από τα κύρια θέματα που τον απασχολούν είναι η μετανάστευση, και πιστεύω ότι θα τοποθετηθεί πάνω σ’ αυτό».

Όταν ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις του αδελφού του στο X, πρόσθεσε: «Ξέρω ότι αυτά είναι τα αισθήματά του, αλλά δεν ήξερα ότι τα δημοσίευε κιόλας».

Πάπας Λέων και Τζέι Ντι Βανς: Η ανάρτηση που προκάλεσε συζήτηση

Η τελευταία ανάρτηση του ίδιου του Πέρβοστ, τότε καρδινάλιου, στις 13 Φεβρουαρίου, αφορούσε άρθρο του περιοδικού America, το οποίο ασκούσε κριτική στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για τον τρόπο που ερμήνευσε τη λατινική φράση ordo amoris («τάξη αγάπης»). Ο Βανς είχε δηλώσει στο Fox News ότι κάποιος πρέπει να αγαπά πρώτα την οικογένειά του πριν από την κοινότητα, ερμηνεία που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο πάπας Φραγκίσκος, χωρίς να κατονομάσει τον Βανς, απάντησε με επιστολή προς τους επισκόπους, αποδοκιμάζοντας την εν λόγω ερμηνεία. Ο Πάπας Λέων, όμως, ήταν πιο άμεσος: στις 3 Φεβρουαρίου, είχε κοινοποιήσει άρθρο του National Catholic Reporter με τίτλο «Ο Τζέι Ντι Βανς κάνει λάθος: Ο Ιησούς δεν μας ζητά να αξιολογήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους», σχολιάζοντας τη στάση του αντιπροέδρου έναντι των μεταναστών.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline — Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Pope Francis’ letter, JD Vance’s ‘ordo amoris’ and what the Gospel asks of all of us on immigration https://t.co/Ikk8gqOMzn — Robert Prevost (@drprevost) February 13, 2025

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπήρχε καμία ανάρτηση στον εν λόγω λογαριασμό από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τη δημοσίευση της 3ης Φεβρουαρίου. Το Βατικανό δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο σχετικά με τον λογαριασμό ή τις αναρτήσεις του.

Παρά τις ενδείξεις διαφωνίας με τις πολιτικές τους, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Βανς συνεχάρησαν τον Πάπα Λέοντα για την εκλογή του. «Είμαι βέβαιος ότι εκατομμύρια Αμερικανοί Καθολικοί και άλλοι Χριστιανοί θα προσευχηθούν για το επιτυχημένο έργο του στην ηγεσία της Εκκλησίας. Είθε ο Θεός να τον ευλογεί!», έγραψε ο Βανς στο X.

Congratulations to Leo XIV, the first American Pope, on his election! I’m sure millions of American Catholics and other Christians will pray for his successful work leading the Church. May God bless him! — JD Vance (@JDVance) May 8, 2025

Πυρά κατά του πάπα Λέοντα από υποστηρικτές του MAGA

Για τις αναρτήσεις αυτές, o πάπας Λέων δέχθηκε χθες επίθεση από τους πλέον σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η συντηρητική influencer Λόρα Λούμερ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ένας Αμερικανός εξελέγη πάπας.

Ο νέος πάπας συμφωνεί σε κάποια ζητήματα με τον Τραμπ, για παράδειγμα είναι αντίθετος στις αμβλώσεις. Ωστόσο στηρίζει τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει μιλήσει κατά του ρατσισμού. Στο απόγειο του κινήματος με αίτημα φυλετική δικαιοσύνη, το οποίο ξέσπασε στις ΗΠΑ το 2020 μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό, ο Πρέβοστ αναδημοσίευσε σειρά αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο Twitter ζητώντας να εξαλειφθούν το μίσος και οι προκαταλήψεις. «Πρέπει να ακούσουμε περισσότερα από τα στελέχη της εκκλησίας, να απορρίψουν τον ρατσισμό και να ζητήσουν δικαιοσύνη», έγραψε σε ανάρτησή του στις 30 Μαΐου 2020.

Thank you! We need to hear more from leaders in the Church, to reject racism and seek justice. https://t.co/WnHUHM17XC — Robert Prevost (@drprevost) May 30, 2020

Οι σχέσεις Βατικανού - Ουάσινγκτον κατά το παρελθόν

Η Ουάσινγκτον και το Βατικανό έχουν στο παρελθόν εκφράσει κοινές πολιτικές απόψεις, ενώ άλλες φορές έχουν διαφωνήσει.

Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν και ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ ήταν ένθερμοι αντικομμουνιστές, αν και διαφωνούσαν για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο Ρίγκαν ήταν ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που σύναψε πλήρεις διπλωματικές σχέσεις με το Βατικανό.

Ο Ιωάννης Παύλος Β’ επέκρινε τη στήριξη που είχε εκφράσει ο Μπιλ Κλίντον στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, ενώ το 2003 είχε αντιταχθεί έντονα στην εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ επί προεδρίας Τζορτζ Ου. Μπους.



