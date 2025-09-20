Τι μας λέει η παραίτηση του τεχνοκράτη Ντμίτρι Κοζάκ για την εξουσία στη Ρωσία

Η παραίτηση του Ντμίτρι Κοζάκ, αντιπροέδρου του γραφείου του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τη θέση του στην κυβέρνηση, επιβεβαιώθηκε από το Κρεμλίνο στις 18 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας συζητήσεις για το μέλλον της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ο Κοζάκ, πιστός σύμμαχος του Πούτιν για πολλά χρόνια, φέρεται να είχε αντιταχθεί στην πλήρη κλίμακα του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Κοζάκ προσπάθησε να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει την κλιμάκωση και να προχωρήσει σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

Ο Κοζάκ γεννήθηκε στην Ουκρανία το 1958 και συνδέθηκε με τον Πούτιν κατά τη διάρκεια της κοινής τους εργασίας στο Δημαρχείο του Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη) τη δεκαετία του 1990. Παρά την επαγγελματική τους σχέση, οι δύο άνδρες δεν υπήρξαν ποτέ στενοί φίλοι, αν και υπήρξαν προσωπικές αλληλεπιδράσεις, όπως όταν ο Πούτιν τον ενθάρρυνε να κόψει το κάπνισμα.

Ο Κοζάκ, τεχνοκράτης με νομική εκπαίδευση, αναδείχθηκε σε μια από τις κεντρικές φιγούρες της ρωσικής κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας κρίσιμους ρόλους, όπως η εποπτεία της ρωσικής πολιτικής στην Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Παράλληλα, ήταν υπεύθυνος για την υποδομή των Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι το 2014.

Η απομάκρυνση από το Κρεμλίνο: Αντιφάσεις και πολιτική αδυναμία

Η εξέλιξη της καριέρας του Κοζάκ στην κυβέρνηση άλλαξε ριζικά μετά την πλήρη κλίμακα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Αν και φέρεται να ήταν επικριτικός για την επιλογή του πολέμου, η θέση του παρέμεινε ισχυρή για κάποιο καιρό, αλλά με την πάροδο του χρόνου αποστερήθηκε από ευθύνες και αρμοδιότητες.

Οι εσωτερικές αντιφάσεις και η αδυναμία της κυβέρνησης να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που ο ίδιος πρότεινε, τον οδήγησαν σε μια υποβάθμιση εντός του Κρεμλίνου. Η θέση του να προταθεί ως εκπρόσωπος του Πούτιν στην Βόρεια Διοικητική Περιφέρεια, που περιλαμβάνει την Αγία Πετρούπολη, εκλαμβάνεται από πολλούς ως πολιτική υποβάθμιση, παρά ως νέα ευκαιρία.

Η παραίτηση του Κοζάκ έχει προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η προσωπική του θέση σχετικά με τον πόλεμο δεν ήταν ο κύριος λόγος της απομάκρυνσής του. Η αλλαγή των πολιτικών ισχυρών του Κρεμλίνου, με την ανάδειξη του Σεργκέι Κιριένκο και την απομάκρυνση του Κοζάκ από κρίσιμες θέσεις, δείχνει το αυξανόμενο κύρος άλλων προσωπικοτήτων στην κυβέρνηση.

Η αποχώρηση του Κοζάκ επιβεβαιώνει την ενίσχυση της πολιτικής γραμμής του Πούτιν, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια για πολιτική αντίθεση εντός της κυβέρνησης, και τη σταθερή τάση προς την εσωτερική εξουσία του Κρεμλίνου.

Το μέλλον και η κατεύθυνση του Κοζάκ

Μετά την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση, ο Κοζάκ φέρεται να έχει αποφασίσει να στραφεί προς τον επιχειρηματικό τομέα, τερματίζοντας μια 30χρονη καριέρα στην κορυφή της ρωσικής πολιτικής σκηνής.

Ανεξαρτήτως των πρακτικών συνεπειών της παραίτησής του για τη ρωσική διακυβέρνηση, η αποχώρηση του Κοζάκ σηματοδοτεί την εξαφάνιση από το πολιτικό προσκήνιο μιας από τις τελευταίες φιγούρες που θα τολμούσαν να αμφισβητήσουν τον Πούτιν.