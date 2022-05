Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπιλ Γκέιτς- Το ανακοίνωσε μέσω Twitter

Ο Μπιλ Γκέιτς ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος έγραψε στην ανάρτησή του ότι έχει ήπια συμπτώματα και ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών θα μείνει σε απομόνωση μέχρι να είναι ξανά υγιής.

«Είμαι τυχερός που έχω εμβολιαστεί, έχω κάνει ενισχυτική δόση και έχω πρόσβαση σε τεστ και σπουδαία ιατρική φροντίδα», έγραψε ακόμη ο Γκέιτς. Σε επόμενη ανάρτηση υπογράμμισε ότι το ίδρυμά του θα συνεχίσει να συνεργάζεται με εταίρους και «να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι κανένας από εμάς δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά μια πανδημία».

