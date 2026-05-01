Τέσσερις προορισμοί ιδανικοί για ταξίδι τον Μάιο

Οι θερμοκρασίες στα νερά της Μεσογείου, του Αιγαίου και του Ιονίου αρχίζουν να ανεβαίνουν, πολλά από τα beach clubs της περιοχής ανοίγουν, και η σεζόν ξεκινά με μεγάλα πάρτι.

Παράλληλα, ξεκινούν και πολλά παραθαλάσσια φεστιβάλ τέχνης. Ξεχωρίζει το Brighton Festival (Παρασκευή 1 - Δευτέρα 25 Μαΐου 2026) στο Ηνωμένο Βασίλειο - ένα μεγάλο πολυθεματικό φεστιβάλ που καταλαμβάνει ολόκληρη την παραθαλάσσια πόλη του Σάσεξ, με πρόγραμμα τόσο εκτεταμένο που περιλαμβάνει και δικές του παράλληλες εκδηλώσεις - καθώς και το Primavera Sound στην Ισπανία, που φέρνει διεθνείς καλλιτέχνες στη Βαρκελώνη (3 - 7 Ιουνίου 2026) και στη συνέχεια στο Πόρτο στις αρχές Ιουνίου.

Ακολουθούν 4 προορισμοί ιδανικοί για διακοπές τον Μάιο:

Γκέρνζι, Νήσοι της Μάγχης

Η άνοιξη στις Νήσους της Μάγχης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια εποχή γιορτής, με πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων, όπως το Guernsey Literary Festival (23 Απριλίου - 7 Μαΐου 2026). Αυτή η «γιορτή του βιβλίου» διάρκειας δύο εβδομάδων περιλαμβάνει περισσότερες από 50 εκδηλώσεις, με ντόπιους και διεθνείς συγγραφείς να παρουσιάζουν τα νέα τους έργα μέσα από αναγνώσεις, υπογραφές βιβλίων και συζητήσεις με το κοινό, καθώς και μαθήματα εικονογράφησης για παιδιά.

Για τους λάτρεις της φύσης, διοργανώνεται επίσης το ετήσιο Guernsey Spring Walking Festival, το οποίο πραγματοποιείται προς τα τέλη του μήνα (23 Μαΐου - 7 Ιουνίου 2026), με οργανωμένες πεζοπορίες, εκδρομές για συλλογή άγριων φυτών, ξεναγήσεις και περιπάτους μέσα στην πόλη που αναδεικνύουν τη συναρπαστική γεωλογία του Γκέρνζι, την ελικοειδή ακτογραμμή του, την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τις πλούσιες ανθοφορίες από bluebells και ανοιξιάτικα λουλούδια.

Εικόνα από το Γκέρνζι/Φωτ. αρχείου: Unsplash

Η Liberation Day (9 Μαΐου) τιμά την απελευθέρωση του νησιού από τη γερμανική κατοχή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με εορτασμούς και πυροτεχνήματα πάνω από το Σεντ Πίτερ Πορτ.

Παρίσι, Γαλλία

Η Νuit des Musées (Νύχτα των Μουσείων) είναι ένας ακόμη λόγος για να επισκεφθεί κανείς το Παρίσι την άνοιξη. Η ετήσια αυτή εκδήλωση, που συνήθως πραγματοποιείται το τρίτο Σάββατο του μήνα (16 Μαΐου 2026), δίνει τη δυνατότητα σε πολλά μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα της γαλλικής πρωτεύουσας να προσφέρουν δωρεάν είσοδο, παραμένοντας ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, με ειδικούς φωτισμούς και μουσικά DJ sets.

Ο Μάιος είναι επίσης ιδανική περίοδος για να εξερευνήσει κανείς το Παρίσι σαν μια υπαίθρια γκαλερί: έργα σύγχρονων καλλιτεχνών εκτίθενται στους κήπους του Fondation Cartier, ο κήπος των 7 στρεμμάτων του Musée Rodin διακόπτεται από τα γλυπτά του ίδιου του Ροντέν, ενώ στο Musée Bourdelle δεσπόζουν μνημειακά γλυπτά μέσα στο πράσινο τοπίο.

Στον προαύλιο χώρο της Notre-Dame de Paris παρουσιάζεται μια δωρεάν έκθεση με σχέδια που απεικονίζουν τις συνεχιζόμενες εργασίες αποκατάστασης του ναού, ενώ το Tuileries Tunnel, ένας πρώην υπόγειος οδικός σύνδεσμος, μετατράπηκε πέρυσι σε γκαλερί street art μήκους 800 μέτρων, με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από το Παρίσι, δημιουργημένες από Ευρωπαίους καλλιτέχνες όπως οι Andrea Ravo Mattoni, Hydrane και Madame.

Μέμφις, ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Memphis in May, καλλιτέχνες, μουσικοί και σεφ συγκεντρώνονται στην πόλη του Τενεσί, την πατρίδα των blues, της soul και του rock 'n' roll, για ένα φεστιβάλ διάρκειας ενός μήνα. Κάθε χρόνο η διοργάνωση επικεντρώνεται σε μια διαφορετική ξένη χώρα - πέρυσι ήταν η Γκάνα και φέτος η Μαλαισία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική στους δρόμους, διαγωνισμούς μπάρμπεκιου και αθλητικές διοργανώσεις, όπως τον αγώνα Great American River Run στις όχθες του ποταμού Μισισιπή.

Παράλληλα, μια επένδυση ύψους περίπου 58 εκατ. ευρώ έχει μεταμορφώσει το παραποτάμιο πάρκο Tom Lee Park, προσθέτοντας νέα περίπτερα και το Canopy Walk - ένα υπερυψωμένο μονοπάτι που συνδέει το πάρκο με το κέντρο της πόλης. Οι πρόσφατες αστικές επενδύσεις έχουν επίσης οδηγήσει σε άνθηση του ξενοδοχειακού τομέα, με πολλά νέα ξενοδοχεία να στεγάζονται σε ανακαινισμένα ιστορικά κτίρια, όπως ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός που μετατράπηκε σε Central Station Memphis και το μοντέρνο ξενοδοχείο Arrive Memphis σε πρώην σχολή τέχνης.

Η γαστρονομική σκηνή της πόλης επίσης αλλάζει, απομακρυνόμενη από τα παραδοσιακά κρεατοφαγικά πιάτα, με όλο και περισσότερα δημιουργικά vegan εστιατόρια να κάνουν την εμφάνισή τους.

Μαδέρα, Πορτογαλία

Αυτό το αυτόνομο νησιωτικό τμήμα της Πορτογαλίας, που βρίσκεται στα υποτροπικά νερά ανοικτά της βορειοδυτικής Αφρικής, έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό προορισμό για ταξίδια φύσης και περιπέτειας. Περιτριγυρισμένη από τον πλούσιο σε θαλάσσια ζωή Ατλαντικό ωκεανό, με έντονους κυματισμούς ιδανικούς για σέρφινγκ και σημεία για καταδύσεις σε ναυάγια, το εσωτερικό της Μαδέρας είναι πυκνά δασωμένο και φημίζεται για το εκτεταμένο δίκτυο από levadas - παλιά αρδευτικά κανάλια που έχουν δημιουργήσει ένα από τα πιο ιδιαίτερα τοπία πεζοπορίας στην Ευρώπη. Εκεί, οι αυτοκαθοδηγούμενες διαδρομές προσφέρουν πανοραμικές θέες, ενώ οι οργανωμένες ξεναγήσεις αποκαλύπτουν τα βοτανικά μυστικά του νησιού, συμπεριλαμβανομένων χαλιών από αγριολούλουδα την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού.

Το νησί φιλοξενεί κάθε χρόνο τον Μάιο το φεστιβάλ λουλουδιών, με μια πολύχρωμη παρέλαση αρμάτων στην πρωτεύουσα Φουνσάλ, όπου τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου γεμίζουν από άνθη. Υπάρχουν επίσης πολλές ευκαιρίες για δραστηριότητες όπως canyoning και coasteering στις απότομες, βραχώδεις ακτές και στα δίκτυα καταρρακτών του νησιού, ενώ η περίοδος παρατήρησης φαλαινών ξεκινά επίσης αυτή την εποχή του χρόνου.

Με πληροφορίες από National Geographic Travel

