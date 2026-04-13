Έξι από τις καλύτερες αποδράσεις για την άνοιξη του 2026

Από κρυφές παραλίες που προσεγγίζονται μόνο με βάρκα στο Πουέρτο Ρίκο μέχρι τα καρναβαλικά street parties στο Κέιπ Τάουν, αυτές οι αποδράσεις σε όλο τον κόσμο υπόσχονται μια ανοιξιάτικη «επανεκκίνηση» για σώμα και ψυχή.

Καθώς πλησιάζουν ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν μια «εποχική ανανέωση» - είτε αυτό σημαίνει ήλιο μετά από έναν μακρύ βόρειο χειμώνα είτε αξιοποίηση της όψιμης καλοκαιρινής ζέστης στο νότιο ημισφαίριο.

Σύμφωνα με τη Lucie Kittel από το ταξιδιωτικό γραφείο Domino Travel στη Σερβία, αυτοί οι μήνες αποτελούν ιδανική περίοδο για να οργανώσει κανείς ένα ταξίδι. «Η άνοιξη έχει γίνει μια παγκόσμια επανεκκίνηση, όχι μόνο για οικογένειες αλλά και για ενήλικες που αναζητούν μια παύση», λέει. «Βρίσκεται εκτός περιόδου τυφώνων για πολλούς δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς, όπως μεγάλο μέρος της Καραϊβικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας, και προσφέρει μια πιο χαλαρή, λιγότερο πολυσύχναστη εμπειρία στην Ευρώπη».

Φέτος, η ζήτηση για ανοιξιάτικα ταξίδια δείχνει σαφή μετατόπιση προς προορισμούς που συνδυάζουν ήλιο με δραστηριότητες, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση των «εμπειρικών» ταξιδιών. «Αντί για καθαρά χαλαρωτικές διακοπές σε παραλία, αναζητούν μέρη όπου μπορούν να είναι δραστήριοι - πεζοπορία, τένις, σέρφινγκ ή απλώς περισσότερη δραστηριότητα στον ήλιο».

Έξι προορισμοί για Μάρτιο – Απρίλιο 2026

Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ

Η πολιτιστική απήχηση του Πουέρτο Ρίκο βρίσκεται στο ζενίθ, εν μέρει χάρη στον Bad Bunny. Παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα, δεν είναι απλώς ένας all-inclusive προορισμός: διαθέτει κουλτούρα, τέχνη, παραδόσεις και εντυπωσιακή φύση.

Πέρα από το Σαν Χουάν, νησιά όπως Culebra και Vieques προσφέρουν απομονωμένες παραλίες ιδανικές για snorkeling.

Μαδέρα & Πόρτο Σάντο, Πορτογαλία

Η Μαδέρα, αρχιπέλαγος στον Ατλαντικό, είναι παράδεισος για πεζοπορία και την άνοιξη ανθίζει εντυπωσιακά. Μετά τις πυρκαγιές του 2024, το διάσημο μονοπάτι Pico Ruivo αναμένεται να ανοίξει ξανά το 2026. Για παραλίες, αξίζει η μετάβαση στο Πόρτο Σάντο.

Fort Myers, Sanibel Island & Captiva, ΗΠΑ

Εναλλακτική της πολυσύχναστης Φλόριντα, με έμφαση στη φύση. Μετά τον τυφώνα Ian, η περιοχή ανακάμπτει, με παραλίες και υποδομές να έχουν αποκατασταθεί. Ιδανικός προορισμός για παρατήρηση πουλιών και άγριας ζωής.

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

Η λεγόμενη «Secret Season» προσφέρει πιο ήρεμη ατμόσφαιρα και ιδανικό καιρό. Αγορές, οινοποιεία και events όπως το Cape Town Carnival και το Lumenocity festival κάνουν την πόλη ιδιαίτερα ζωντανή.

Μανκόρα, Περού

Για όσους θέλουν κάτι πέρα από το Μάτσου Πίτσου, η Μανκόρα προσφέρει χαλαρές παραλίες, σέρφινγκ και ήσυχες ακτές. Είναι ιδανική για πιο «ήρεμες» διακοπές χωρίς τα πλήθη.

Raja Ampat, Ινδονησία

Τέλος της ξηρής περιόδου σημαίνει εξαιρετική ορατότητα για καταδύσεις. Το αρχιπέλαγος, στην «Κοραλλιογενή Τριγωνική Ζώνη», φιλοξενεί εντυπωσιακή θαλάσσια ζωή και θεωρείται ένας από τους πιο πλούσιους οικοτόπους στον κόσμο.

Για τους δύτες, η άνοιξη προσφέρει ήρεμες θάλασσες, καθώς και λιγότερα σκάφη στα σημεία κατάδυσης, αφού η περίοδος αιχμής έχει περάσει, λέει η Jennifer Tan Phaik Hun, διευθύντρια κρουαζιέρας της Celestia. «Τα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά νερά προσελκύουν σαλάχια μάντα και πυκνά κοπάδια ψαριών, ενώ η ορατότητα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 μέτρων», προσθέτει.

Στην ξηρά, αξίζει να κλείσετε διαμονή σε ένα τοπικής ιδιοκτησίας homestay μέσω του StayRajaAmpat.com. Το Dayan Dive Homestay διαθέτει έξι μπανγκαλόου ακριβώς έξω από το νησί Batanta, έναν διάσημο προορισμό για παρατήρηση πουλιών, όπου ζουν ενδημικά είδη όπως το κόκκινο bird of paradise και το Wilson’s bird of paradise. Μπορείτε να κάνετε snorkeling σε κήπους μαλακών κοραλλιών ή καταδύσεις απευθείας από την πόρτα του καταλύματός σας.

Με πληροφορίες από BBC