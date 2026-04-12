ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ταξίδι με τα παιδιά: 10 εύκολοι ευρωπαϊκοί προορισμοί για την οικογένεια

Ποιες πόλεις της Ευρώπης αξιολογούνται ως ιδανικές για οικογενειακές αποδράσεις;

The LiFO team
ΕΥΡΩΠΗ ΤΑΞΙΔΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΙΔΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Τα ταξίδια με τα παιδιά δεν προσφέρουν πάντα την αίσθηση χαλαρών διακοπών για τους γονείς.

Από την αναμονή στα αεροδρόμια έως τη μεταφορά όλων των επιπλέον απαραίτητων αξεσουάρ (π.χ καρότσια), ακόμη και ένα σύντομο ταξίδι ενός ή δύο ημερών μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα άγχους.

Τώρα που οι καλοκαιρινές διακοπές είναι προ των πυλών, πολλοί γονείς θα αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για οικογενειακή απόδραση με τα παιδιά τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η πλατφόρμα κρατήσεων ταξιδιών LateRooms δημιούργησε έναν νέο «Δείκτη Οικογενειακών Διακοπών», που κατατάσσει τις ευκολότερες ευρωπαϊκές πόλεις για ταξίδια με μωρά, νήπια και μικρά παιδιά.

Η Κοπεγχάγη στην κορυφή

Σύμφωνα με τον δείκτη της LateRooms, η πρωτεύουσα της Δανίας, η Κοπεγχάγη, κατατάχθηκε συνολικά ως η «ευκολότερη και πιο απολαυστική» πόλη για οικογενειακή διαμονή, χάρη στην ποικιλία καταλυμάτων και τις πολλές εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι οικογένειες.

Σημαντικό στοιχείο το Μετρό, με το οποίο η διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Μόλις φτάσετε εκεί, η Κοπεγχάγη είναι εύκολη στην εξερεύνηση, με την πόλη να βαθμολογείται 99/100 για περπάτημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλά αξιοθέατα μπορούν να «προσεγγιστούν με τα πόδια χωρίς μεγάλες διαδρομές ή πολύπλοκη μεταφορά».

Οι παιδικές χαρές και οι παραλιακοί χώροι της Κοπεγχάγης την καθιστούν επίσης «έναν από τους πιο φιλόξενους προορισμούς για οικογένειες στην Ευρώπη», ενώ η ίδια η πόλη «είναι γεμάτη οικογενειακές εμπειρίες».

Αξιοθέατα περιλαμβάνουν τους Κήπους Tivoli, που ενέπνευσαν το σχεδιασμό της Disneyland, και το πολύχρωμο λιμάνι Nyhavn, το οποίο «μοιάζει με σκηνικό από παιδικό βιβλίο για μια χαλαρή απογευματινή βόλτα».

Οι υπόλοιπες πόλεις

Στη δεύτερη θέση, το Βερολίνο είναι το καλύτερο για οικογενειακά αξιοθέατα και «ένας από τους καλύτερους προορισμούς στην Ευρώπη για να διασκεδάσουν τα παιδιά».

Η γερμανική πρωτεύουσα διαθέτει πάνω από 200 δραστηριότητες κατάλληλες για οικογένειες, γεμίζοντας πλήρως ένα σαββατοκύριακο. Οι οικογένειες μπορούν να επισκεφτούν τον Ζωολογικό Κήπο, διαδραστικά μουσεία όπως το Deutsches Technikmuseum, ή να χαλαρώσουν στο «τεράστιο» πάρκο Tiergarten.

Στην τρίτη θέση, η Βαρκελώνη ξεχωρίζει για τον συνδυασμό παραλίας και πόλης, προσφέροντας «έναν από τους καλύτερους συνδυασμούς αξιοθέατων και υπαίθριων χώρων για οικογένειες». Η ισπανική πόλη διαθέτει επίσης πάνω από 400 αξιοθέατα κατάλληλα για οικογένειες, καθιστώντας την έναν από τους πιο δραστήριους προορισμούς στη λίστα.

Ολόκληρη η λίστα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πόλεις για οικογένειες

  • Κοπεγχάγη, Δανία 
  • Βερολίνο, Γερμανία
  • Βαρκελώνη, Ισπανία 
  • Φλωρεντία, Ιταλία 
  • Άμστερνταμ, Ολλανδία 
  • Βαλένθια, Ισπανία 
  • Βασιλεία, Ελβετία 
  • Κρακοβία, Πολωνία 
  • Πράγα, Τσεχία 
  • Βιέννη, Αυστρία 

Με πληροφορίες από euronews.com

Διεθνή

Tags

0

