Από την Αιθιοπία έως τις Σεϋχέλλες: Ο τουρισμός του 2026 ανθίζει πέρα από τα κλασικά

Περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύρια ταξιδιώτες πραγματοποίησαν διεθνή ταξίδια το 2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για μία ισχυρή τουριστική χρονιά μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism), οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 4% παγκοσμίως, πλησιάζοντας τα προ πανδημίας επίπεδα.

Παρότι η Ευρώπη παραμένει η πιο δημοφιλής περιοχή, με σχεδόν 800 εκατομμύρια επισκέπτες, η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξη καταγράφεται αλλού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η Βραζιλία σημείωσε αύξηση 37%, η Αίγυπτος 20%, η Αιθιοπία 15% και το Μπουτάν 30%, ενώ οι Σεϋχέλλες κατέγραψαν άνοδο 13%.

Τουρισμός 2026: Τι αναζητούν, πλέον, οι ταξιδιώτες;

Όπως εξηγούν ειδικοί του κλάδου, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς με έντονη ταυτότητα, αυθεντικές εμπειρίες και λιγότερο κορεσμένη τουριστική ανάπτυξη.

Οι προαναφερθείσες χώρες συνδυάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά και, σύμφωνα πάντα με το BBC, θεωρούνται προορισμοί που θα καταγράψουν μεγάλη «άνθιση» μέσα στο 2026.

Αίγυπτος: Η «επιστροφή» με αιχμή τα μεγάλα projects

Η Αίγυπτος αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς της Μέσης Ανατολής, κυρίως λόγω της λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες στρέφονται σε πιο ήπιες μορφές τουρισμού, όπως μικρά ιστιοφόρα στον Νείλο αντί για μεγάλα κρουαζιερόπλοια, προσφέροντας πιο χαλαρές και αυθεντικές εμπειρίες.

Η τάση του «slow travel» ενισχύεται, ενώ νέες δραστηριότητες, όπως ποδηλατικές διαδρομές κατά μήκος του Νείλου, αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος.

Το μοντέλο του «slow travel» φαίνεται πως κυριαρχεί στην Αίγυπτο / Unsplash

Βραζιλία: Η εκτόξευση μέσα από στρατηγική

Καμία χώρα δεν κατέγραψε μεγαλύτερη αύξηση από τη Βραζιλία, η οποία επωφελείται από στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης των αεροπορικών συνδέσεων και διεθνών διοργανώσεων.

Παράλληλα, αλλάζει και το προφίλ των ταξιδιωτών: αυξάνεται το ενδιαφέρον για εμπειρίες που συνδέονται με τη φύση, την ευεξία και την τοπική κουλτούρα, ενώ η χώρα αξιοποιεί το μέγεθος και την ποικιλομορφία της για να αποσυμφορήσει τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Βραζιλία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη / Unsplash

Αιθιοπία: Η επιστροφή μετά την κρίση

Η Αιθιοπία σημείωσε άνοδο 15% μετά από χρόνια μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας λόγω συγκρούσεων. Η επανεκκίνηση των πτήσεων και οι επενδύσεις σε υποδομές συνέβαλαν στην ανάκαμψη.

Η χώρα προσελκύει πλέον ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες στη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό, από τα βουνά Σιμιέν μέχρι τις εκκλησίες της Λαλιμπέλα.

Η Αιθιοπία προσελκύει πλέον ταξιδιώτες που αναζητούν εμπειρίες στη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό / Unsplash

Σεϋχέλλες: Πέρα από τον «μήνα του μέλιτος»

Οι Σεϋχέλλες διευρύνουν το τουριστικό τους προφίλ πέρα από τα ταξίδια για ζευγάρια, προσελκύοντας οικογένειες και ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για βιώσιμες εμπειρίες.

Η χώρα επενδύει στη θαλάσσια προστασία και στην ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, προσφέροντας δραστηριότητες που ξεπερνούν την κλασική εικόνα «παραλία και χαλάρωση».

Οι Σεϋχέλλες διευρύνουν το τουριστικό τους προφίλ πέρα από τα ταξίδια για ζευγάρια / Unsplash

Μπουτάν: Τουρισμός με όρους βιωσιμότητας

Το Μπουτάν συνεχίζει να ακολουθεί το μοντέλο «υψηλής αξίας, χαμηλού όγκου», επιβάλλοντας τέλος βιώσιμης ανάπτυξης στους επισκέπτες.

Ο τουρισμός εδώ δεν βασίζεται στον όγκο, αλλά στην ποιότητα της εμπειρίας και στην πολιτιστική ανταλλαγή, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν πιο ουσιαστικές και στοχαστικές διαδρομές.

Το Μπουτάν συνεχίζει να ακολουθεί το μοντέλο «υψηλής αξίας, χαμηλού όγκου» / Unsplash

Η παγκόσμια τουριστική τάση αλλάζει. Οι ταξιδιώτες απομακρύνονται από τους, λεγόμενους, «κορεσμένους προορισμούς», και στρέφονται σε χώρες που προσφέρουν αυθεντικότητα, διαφορετικότητα και χώρο για εξερεύνηση.

Με πληροφορίες από BBC