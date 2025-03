Νέο πλήγμα για την Tesla: Ανακαλούνται σχεδόν όλα τα Cybertrucks

Οι ρυθμιστικές αρχές ασφαλείας των ΗΠΑ ανακάλεσαν την Πέμπτη, 20 Μαρτίου, σχεδόν όλα τα Tesla Cybertrucks που κυκλοφορούν.

Πρόκειται για την όγδοη ανάκληση των οχημάτων που κατασκευάζει η Tesla από τότε που άρχισαν οι παραδόσεις στους πελάτες πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Η ανάκληση που διέταξε η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας των ΗΠΑ (NHTSA) επηρεάζει περισσότερα από 46.000 Cybertruck. Το πρόβλημα αφορά ένα εξωτερικό πάνελ που εκτείνεται κατά μήκος της αριστερής και δεξιάς όψης του παρμπρίζ, το οποίο μπορεί να αποκολληθεί κατά την οδήγηση, δημιουργώντας έναν σημαντικό οδικό κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς, αυξάνοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Η Tesla θα αντικαταστήσει το πάνελ δωρεάν.

Tesla has issued a physical recall for 46,096 Cybertrucks because the cant rail, a stainless-steel exterior trim panel, can delaminate and detach from the vehicle.



Tesla service will replace the cant rail assembly, free of charge. pic.twitter.com/e827TEH95F — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) March 20, 2025

Σχεδόν κάθε Cybertruck σε κυκλοφορία έχει το συγκεκριμένο πρόβλημα

Η ανάκληση 46.096 Cybertrucks καλύπτει όλα τα μοντέλα του 2024 και 2025, που κατασκευάστηκαν από τις 13 Νοεμβρίου 2023 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2025, δηλαδή τη συντριπτική πλειονότητα των μοντέλων που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Η εντολή της NHTSA αναφέρει ότι η Tesla έλαβε γνώση του προβλήματος στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ανθρώπους να ξηλώνουν τα πάνελ των Cybertrucks με τα χέρια τους έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες.

Cybertruck ultra hard cold rolled steel is flopping around like a piece of plastic 🤣. This owner had the front roof line piece peel away after a bolt came looses while driving. Definitely very flimsy. See details below👇 pic.twitter.com/Ns9GYnIC9a — 🛞Garage Klub (@garageklub) May 9, 2024

Το Cybertruck, το οποίο η Tesla άρχισε να παραδίδει στους αγοραστές στα τέλη του 2023, έχει ανακληθεί οκτώ φορές τους τελευταίους 15 μήνες για προβλήματα ασφαλείας.

Weakness of the cant rails was one of the first things my Rivian owner friend Mike noticed when checking out a Cybertruck for the first time.



Not a deal breaker imo, Cybertruck is still an incredible vehicle which for some is absolutely worth buying. Hope this can be improved pic.twitter.com/QbZNwvTAIb — Tailosive EV (@TailosiveEV) March 20, 2025

Η μετοχή της Tesla έχει κάνει «βουτιά» φέτος

Πρόκειται για το τελευταίο πλήγμα για την ηλεκτρική αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ, η οποία δέχεται επιθέσεις από τότε που ο ισχυρός άνδρας της έγινε στενός κυβερνητικός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την αποστολή να μειώνει τις κυβερνητικές δαπάνες.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Tesla έχασε ό,τι κέρδισε μετά τη νίκη Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές

Αν και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, στο στόχαστρο έχουν μπει εκθεσιακοί χώροι της Tesla, χώροι στάθμευσης οχημάτων, σταθμοί φόρτισης και ΙΧ.

Εισαγγελείς στο Κολοράντο απήγγειλαν κατηγορίες σε μια γυναίκα τον περασμένο μήνα σε σχέση με επιθέσεις σε αντιπροσωπείες Tesla, συμπεριλαμβανομένων των κοκτέιλ μολότοφ που ρίχτηκαν σε πέντε οχήματα.

Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Νότια Καρολίνα συνέλαβαν την περασμένη εβδομάδα έναν άνδρα που φέρεται να έβαλε φωτιά σε σταθμούς φόρτισης Tesla κοντά στο Τσάρλεστον.

Αν και σε μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την ανακοίνωση της ανάκλησης της Πέμπτης, η τιμή της μετοχής της Tesla έχει πέσει 42% το 2025, αντανακλώντας ένα κύμα απαισιοδοξίας καθώς οι πωλήσεις καταρρέουν σε όλο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από Associated Press