Νέα επίθεση εναντίον της Tesla: Πέταξαν μολότοφ κι έκαψαν πέντε αυτοκίνητα

Στον απόηχο της δέσμευσης Τραμπ, πως θα αντιμετωπίζει ως τρομοκρατικές, τις επιθέσεις σε αντιπροσωπείες της Tesla, πληθώρα μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας καταστράφηκαν.

Νέο βίντεο με πέντε φλεγόμενα Tesla έπειτα από ρίψη μολότοφ σε αντιπροσωπεία στο Τέξας, αποτυπώνει την οργισμένη απάντηση του κόσμου που αντιδρά στη σύμπλευση του CEO και μεγαλομετόχου της εταιρείας, Έλον Μασκ με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα πλάνα έρχονται να προστεθούν σε άλλες πρόσφατες επιθέσεις, όπως φαίνεται σε εικόνες από αντιπροσωπείες της Tesla σε Λας Βέγκας, Σιάτλ, και άλλες πόλεις και δεν θυμίζουν σε τίποτα την άλλοτε αίγλη που εξέπεμπε η πολύτιμη για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία εταιρεια ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι αντιπροσωπείες του δημοφιλούς brand, συνεχίζουν να δέχονται επιθέσεις, την ίδια ώρα που πολλοί ιδιοκτήτες πωλούν τα οχήματά τους. «Ορισμένοι αγοραστές που τους είχε προσελκύσει η φιλική προς το περιβάλλον εικόνα της Tesla άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους με τον κ. Μασκ μετά την εξαγορά του Twitter, το οποίο μετονόμασε σε X, το 2022», σχολιάζουν οι New York Times.

From fires to a shooting, vandalism and destruction of Teslas are on the rise pic.twitter.com/6lHmZkCxlZ