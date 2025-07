Tesla Diner: Άνοιξε το ρετρό φουτουριστικό εστιατόριο του Μασκ που είναι και σταθμός φόρτισης

Οι ιδιοκτήτες Tesla στο Λος Άντζελες έχουν πλέον «έναν μοναδικό νέο προορισμό» για να φορτίζουν τα οχήματά τους αλλά και να τρώνε καθώς άνοιξε το Tesla Diner.

Τη Δευτέρα, η Tesla άνοιξε επίσημα το πολυαναμενόμενο ρετρό, φουτουριστικό εστιατόριο και σταθμό Supercharger στο Χόλιγουντ, που συνδυάζει την εμπειρία του drive-in και τη ρομποτική υπηρεσία εστίασης.

Με ουρές γύρω από το τετράγωνο και ένα πάρκινγκ γεμάτο με ενθουσιώδεις θαμώνες, οι πελάτες περιέγραψαν το νέο Tesla Diner ως άξιο της αναμονής. «Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, τα drive-in ίσως αρχίσουν να επιστρέφουν», δήλωσε ο πελάτης Shawn O'looney, ο οποίος ήταν μαζί με τον σκύλο του, Bella.

Σχεδιασμένο από τον Έλον Μασκ και να κατασκευάζεται χρόνια, το εστιατόριο συνδυάζει το vintage με το φουτουριστικό. Διαθέτει επίσης, αυτό που η Tesla αποκαλεί τον μεγαλύτερο αστικό σταθμό Supercharger στον κόσμο.

Οι θαμώνες εντυπωσιάστηκαν από τα ρομπότ που σερβίρουν φαγητό, συμπεριλαμβανομένων ποπ κορν, και τις διαδραστικές οθόνες που παρουσίαζαν πρωτότυπα ρομπότ Tesla. «Είχαν ρομπότ του 2023. Το πρώτο που έφτιαξαν, το 2022», είπε η Κλέα, μια τοπική influencer που επισκέφθηκε το Λος Άντζελες με YouTuber συνάδελφό της.

Ο Γερμανός επισκέπτης Ντάνιελ Άιχελ είπε ότι το Tesla Diner ήταν ένας από τους λόγους που πήγε στο Λος Άντζελες. «Νομίζω ότι τα Tesla είναι πολύ ωραία αυτοκίνητα», σχολίασε.

Παρά την πολιτική διαμάχη του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά και την πρόσφατη «θητεία» του στην αμερικανική κυβέρνηση, τα εγκαίνια προσέλκυσαν μεγάλα πλήθη. «Ο Έλον μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Κάνει τα πράγματα να συμβούν», είπε ο πελάτης Ρον Ναουρακάι.

One of the most impressive parts of Tesla’s Diner is the ingredients that they have sourced.



This isn’t like any other fast food place. Tesla has sourced sustainable, organic ingredients that are actually good for you.



Below is a list of where Tesla gets their ingredients… pic.twitter.com/vH4FxjmLTL