Γιατί η Nvidia αξίζει περισσότερο από την Apple και την Tesla μαζί

Μια εταιρεία μικροτσίπ από τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομίας, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά πλέον εκείνες της Apple και της Tesla μαζί. Ονομάζεται Nvidia και μέχρι πρότινος ήταν γνωστή κυρίως στους κύκλους των φίλων της τεχνολογίας, καθώς δεν διατηρεί ορατή παρουσία στην καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Όμως χωρίς την τεχνολογία της, πολλές από τις συσκευές και τις υπηρεσίες που σήμερα αποκαλούμε «έξυπνες» δεν θα ήταν εφικτές.

Η ιστορία της Nvidia ξεκινά σε ένα εστιατόριο Denny’s, μία από τις πιο χαρακτηριστικές αλυσίδες 24ωρων diner στις ΗΠΑ, το 1993, όταν τρεις ηλεκτρολόγοι μηχανικοί από τη Σίλικον Βάλεϊ συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν έναν νέο τύπο υπολογιστικού επεξεργαστή. Ο στόχος τους ήταν να κάνουν πιο ρεαλιστικά τα γραφικά των video games, ήδη από τότε ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Έτσι γεννήθηκε η Nvidia, με επικεφαλής τον Τζένσεν Χουάνγκ, τον ταϊβανικής καταγωγής συνιδρυτή της, ο οποίος παραμένει μέχρι σήμερα CEO.

Το πρώτο μεγάλο στοίχημα της εταιρείας ήταν η ανάπτυξη μιας κάρτας γραφικών που θα μπορούσε να διαχειρίζεται πολύπλοκα μαθηματικά, ώστε να αποδίδει με ταχύτητα και λεπτομέρεια τρισδιάστατες εικόνες. Το 1999, η Nvidia παρουσίασε την πρώτη της GPU (graphics processing unit), μια καινοτομία που θα άλλαζε την πορεία της όχι μόνο στον χώρο του gaming, αλλά και της ευρύτερης πληροφορικής.

Για χρόνια, η Nvidia ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στον χώρο των καρτών γραφικών, με σημαντική παρουσία σε υπολογιστές, κονσόλες και φορητές συσκευές. Ενσωματωμένα κυκλώματά της χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή κονσόλων όπως το PlayStation 3 και το Xbox, αλλά και το πιο σύγχρονο Nintendo Switch. Μέχρι και το 2020, τα έσοδα από το gaming αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της εταιρείας.

Ωστόσο, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Χουάνγκ είχε ποντάρει σε κάτι μεγαλύτερο: στην ιδέα ότι η GPU, χάρη στην ικανότητά της να εκτελεί χιλιάδες υπολογισμούς ταυτόχρονα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πολύ ευρύτερους τομείς, από την ιατρική απεικόνιση έως τη μηχανική μάθηση.

Το στοίχημα άρχισε να αποδίδει πραγματικά μετά την πανδημία. Καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες, από την εργασία εξ αποστάσεως μέχρι την ψυχαγωγία και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βασίζονταν πλέον σε διαδικτυακές πλατφόρμες, αυξήθηκε ραγδαία και η ανάγκη για επεξεργαστική ισχύ. Τα έσοδα της Nvidia από τα data centers ξεπέρασαν εκείνα από το gaming. Το 2023, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 400% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μια άνοδος που συνδέεται άμεσα με την εκτίναξη της τεχνητής νοημοσύνης και τη ζήτηση για εξειδικευμένα chips υψηλής απόδοσης.

Για δεκαετίες, οι υπολογιστές λειτουργούσαν με βάση τους επεξεργαστές γενικής χρήσης (CPU), που εκτελούσαν διεργασίες σε σειρά. Οι κάρτες γραφικών (GPU) της Nvidia όμως σχεδιάστηκαν από την αρχή για να εκτελούν χιλιάδες υπολογισμούς ταυτόχρονα. Αυτή η αρχιτεκτονική αποδείχθηκε ιδανική για την «εκπαίδευση» αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι βασίζονται στην παράλληλη επεξεργασία τεράστιων όγκων δεδομένων.

