Tesla: Αποζημίωση 3,2 εκατ. δολαρίων σε εργαζόμενο για ρατσισμό στο εργασιακό περιβάλλον

Η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Ελον Μασκ, Tesla, θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση ύψους 3,2 εκατ. δολαρίων σε μαύρο πρώην εργαζόμενό της μετά από δίκη για υπόθεση ρατσιστικής παρενόχλησης.

Η υπόθεση πάει αρκετά πίσω, την περίοδο 2015-2016, όποτε ο Owen Diaz, ένας μαύρος εργαζόμενος εκείνο το διάστημα στην εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, αντιμετώπισε ένα φυλετικά εχθρικό περιβάλλον εργασίας.

Η εισαγγελία αποφάσισε να αποζημιωθεί ο Diaz, δικαιώνοντας τον πρώην εργαζόμενο, κερδίζοντας τη δίκη κατά της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσό των 3,2 εκατ. δολαρίων είναι κατά 98% μειωμένο σε σχέση με τα 137 εκατ. δολάρια που είχαν επιδικαστεί αρχικά το 2021. Αναλυτικότερα, ο Diaz θα λάβει 3 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση για το ποινικό μέρος της υπόθεσης και 175.000 δολάρια για ψυχική οδύνη.

Για την καταδίκη της Tesla και την καταβολή αποζημίωσης στον πρώην εργαζόμενο της εταιρείας, τοποθετήθηκε και ο Έλον Μασκ, μέσω twitter. «Εάν είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε νεότερα στοιχεία, η ετυμηγορία (σ.σ. για την αποζημίωση) θα ήταν μηδενική», ανέφερε ο Μασκ και συνέχισε λέγοντας πως σέβεται την απόφαση. «Οι ένορκοι έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν με τις πληροφορίες που είχαν. Σέβομαι την απόφαση».

If we had been allowed to introduce new evidence, the verdict would’ve been zero imo.



Jury did the best they could with the information they had. I respect the decision.