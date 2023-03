Νέλσον Πικέ: Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατ.$ για ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια κατά του Λιούις Χάμιλτον

Ο Νέλσον Πικέ θα πληρώσει πρόστιμο σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τα ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια που είχε κάνει σε βάρος του Λιούις Χάμιλτον.

Δικαστήριο στη Βραζιλία αποφάσισε το βαρύ πρόστιμο σε βάρος του τρεις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, για τα όσα είχε πει για τον Λιούις Χάμιλτον σε συνέντευξη. Στη δικαιοσύνη είχαν προσφύγει τέσσερις βραζιλιάνικες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα χρήματα από το πρόστιμο που θα πληρώσει ο Πικέ θα διατεθούν για την προώθηση της φυλετικής ισότητας και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου.

Σε συνέντευξη που έδωσε τον Νοέμβριο του 2021 ο Νέλσον Πικέ χρησιμοποίησε μια ρατσιστική και ομοφοβική προσβολή στα πορτογαλικά, για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο παλιός πρωταθλητής αναφερόταν σε εκείνο το σημείο στη σύγκρουση που είχε ο Βρετανός «πιλότος» με τον Μαξ Φερστάπεν, στο Γκραν πρι του Σίλβερστοουν. Ο δεύτερος είναι σύντροφος της κόρης του Πικέ.

Τα λεγόμενα του Βραζιλιάνου προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Αργότερα ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, κάτι που επεσήμανε και το δικαστήριο στην απόφαση. Όμως, σημείωσε ο δικαστής, οι ενέργειες του Πικέ δεν έπληξαν μόνο τα δικαιώματα του Χάμιλτον αλλά και τις αξίες ολόκληρης κοινότητας, των μαύρων και των ΛΟΑΤΚΙ ειδικότερα.

«Αυτό που είπα ήταν άστοχο και δεν το υπερασπίζομαι, αλλά θα διευκρινίσω ότι ο όρος που χρησιμοποίησα ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην καθομιλουμένη στα πορτογαλικά ως συνώνυμος του “τύπος” ή “άτομο” και δεν είχα ποτέ πρόθεση να προσβάλω», είχε πει ο Πικέ μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει η δήλωσή του.

Από την πλευρά, ο Λιούις Χάμιλτον μέσω αναρτήσεων είχε τονίσει πως είναι πλέον η ώρα για δράση κατά του ρατσισμού. «Ας επικεντρωθούμε στο να αλλάξουμε τη νοοτροπία», είχε γράψει. «Δεν είναι μόνο η ρητορική. Αυτές οι ξεπερασμένες νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν και δεν έχουν θέση στο άθλημά μας. Όλη μου τη ζωή με περιτριγυρίζουν και με στοχοποιούν αυτές οι συμπεριφορές. Υπήρξε αρκετός χρόνος για να μάθουμε. Είναι ώρα για δράση», ανέφερε μεταξύ άλλων στις αναρτήσεις του ο Βρετανός.

