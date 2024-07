Τελικός Euro 2024: Σάρλοτ και Λούις είδαν μαζί από την τηλεόραση το ματς

Με μια φωτογραφία της Σάρλοτ και του Λούις που είδαν μαζί τον τελικό του Euro 2024, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έστειλαν ένα ακόμα μήνυμα προς την Εθνική Αγγλίας.

Είστε «έμπνευση για όλους μας, μικρούς και μεγάλους» έγραψαν στο μήνυμα που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της οικογένειας και υπογράφεται με τα αρχικά C και W, δηλαδή Κέιτ και Ουίλιαμ.

Στην ανάρτηση, μοιράστηκαν επίσης μια φωτογραφία των παιδιών τους, της πριγκίπισσας Σάρλοτ και του πρίγκιπα Λούις, να παρακολουθούν την ήττα της Αγγλίας στον τελικό του Euro 2024, φορώντας μάλιστα φανέλες της Αγγλίας που έφεραν τα ονόματα και τις ηλικίες τους.

England, your teamwork, grit and determination were an inspiration to all of us, young and old. Congratulations to Spain. W & C pic.twitter.com/i27WXcAyKf