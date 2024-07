Βασιλιάς Κάρολος και πρίγκιπας Ουίλιαμ: Μηνύματα στήριξης στην Εθνική Αγγλίας μετά την ήττα στον τελικό του Euro 2024

Η Ισπανία νίκησε 2-1 την Αγγλία και στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το βράδυ της Κυριακής στον τελικό του Euro 2024, στο Βερολίνο. Οι ποδοσφαιριστές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν κατάφεραν «να φέρουν σπίτι» το κύπελλο, παρά την ισχυρή υποστήριξη που είχαν από την κερκίδα των επισήμων.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ μαζί με τον 10χρονο γιο του, πρίγκιπα Τζορτζ, βρέθηκαν από νωρίς στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου για να στηρίξουν την Εθνική Αγγλίας. Άλλωστε, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είναι πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA) αλλά και ένθερμος οπαδός της Άστον Βίλα, όπως και ο πρωτότοκος γιος του. Μαζί τους στην εξέδρα των επισήμων και ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος συζητούσε κατά την διάρκεια του αγώνα με τον πρίγκιπα Τζορτζ.

Αλλά και η Εθνική Ισπανίας είχε ισχυρή στήριξη από την κερκίδα των επισήμων. Ο βασιλιάς Φελίπε παρακολούθησε τον κρίσιμο αγώνα μαζί με την μικρότερη κόρη του, την 17χρονη πριγκίπισσα Σοφία, για την οποία ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως από μικρή ηλικία ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ο Ισπανός γαλαζοαίματος εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι και κατακόκκινη γραβάτα ενώ η πριγκίπισσα Σοφία επέλεξε να φορέσει ένα κόκκινο παντελόνι με λευκό πουκάμισο, καθώς το κόκκινο είναι το χρώμα της Εθνικής Ισπανίας. Είναι γνωστό πως το παρατσούκλι της ομάδας είναι La Roja (Η Κόκκινη) ή La Furia Roja (Η Κόκκινη Οργή) που στα ισπανικά σημαίνει η κόκκινη οργή, από το χρώμα της φανέλας που συμβολίζει το πάθος και την ενέργεια.

Μετά την ήττα των «Τριών Λιονταριών» ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έστειλε μήνυμα στήριξης στην Εθνική Αγγλίας. Ο διάδοχος του θρόνου της Γηραιάς Αλβιώνας έγραψε στο X: «Αυτή τη φορά δεν ήταν γραφτό να γίνει. Είμαστε όλοι ακόμα τόσο περήφανοι για εσάς. Προχώρα μπροστά @England». Ο πρίγκιπας της Ουαλίας και ο γιος του ήταν φανερά απογοητευμένοι στην εξέδρα των επισήμων, μετά το γκολ της νίκης του Ογιαρθάμπαλ, που χάρισε το Euro στην Ισπανία.

Από την πλευρά του ο βασιλιάς Κάρολος, μετά την ήττα της Εθνικής Αγγλίας με επιστολή του στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ τονίζει: «Παρόλο που η νίκη μπορεί να σας ξέφυγε απόψε το βράδυ, ωστόσο η σύζυγός μου και εγώ μαζί με όλη την οικογένειά μου καλούμε εσάς και την ομάδα σας να κρατήσετε τα κεφάλια ψηλά». Στην ίδια επιστολή ο 75χρονος μονάρχης αναφέρει πως «Η επιτυχία της Εθνικής Αγγλίας να φτάσει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος είναι πραγματικά ένα μεγάλο επίτευγμα από μόνο του και κάνει περήφανο το έθνος, που θα συνεχίσει να "βρυχάται" για τα Τρία Λιοντάρια σήμερα - και για τους πολλούς θριάμβους που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται να έρθουν».

⚽️ His Majesty The King has written to Gareth Southgate and the @England team following their loss against Spain at the @EURO2024 final this evening.

Read the letter below. pic.twitter.com/YTHYRfeR44