Τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν: Συμφωνία ή «πολύ σκληρή» απάντηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην Axios σε συνέντευξη την Τρίτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια δεύτερη ομάδα κρούσης στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προετοιμαστεί για στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο, αλλά ο Τραμπ ξεκίνησε ταυτόχρονα μια μαζική στρατιωτική ενίσχυση στον Κόλπο.

«Σκληρή» απάντηση αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την τελευταία φορά», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

Ο Τραμπ είπε ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

«Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται προς τα εκεί και μια άλλη που ενδέχεται να πάει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» να στείλει μια άλλη ομάδα κρούσης.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει συζητήσεις περί αυτού.

Ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για τη διπλωματική οδό, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν «θέλει πολύ να κάνει μια συμφωνία» και συμμετέχει πολύ πιο σοβαρά από ό,τι κατά τις προηγούμενες συνομιλίες λόγω της στρατιωτικής απειλής.

«Την τελευταία φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο.

Αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», είπε.

Εμπόδια στις συνομιλίες και επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα διαπραγματευτεί για κανένα άλλο θέμα εκτός από το πυρηνικό της πρόγραμμα, και ακόμη και τότε δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο.

Αυτό οδήγησε αρκετούς στην Ουάσινγκτον και στο Ισραήλ στο συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία δεν είναι εφικτή και ότι ο Τραμπ θα πρέπει να προχωρήσει στην στρατιωτική επιλογή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ότι πιστεύει επίσης ότι θα είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αποθεμάτων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την Τετάρτη και είναι πολύ πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τις προοπτικές μιας εξαιρετικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι δεν πιστεύει ότι ο Νετανιάχου είναι νευρικός για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. «Και αυτός θέλει μια συμφωνία. Θέλει μια καλή συμφωνία».

Πρόσθεσε ότι η επίσκεψη — η έβδομη επίσκεψη του Νετανιάχου από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία — μετατέθηκε από την επόμενη εβδομάδα στην τρέχουσα, προκειμένου να ταιριάζει με το πρόγραμμα του Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για την Ουάσινγκτον ότι θα «παρουσιάσει στον πρόεδρο την άποψή μας σχετικά με τις αρχές αυτών των διαπραγματεύσεων — τις βασικές αρχές που, κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για όλους όσους σε όλο τον κόσμο επιθυμούν ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Με πληροφορίες από Axios

