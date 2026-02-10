ΗΠΑ: Την Τετάρτη η συνάντηση Νετανιάχου-Τραμπ - Τι θα συζητηθεί

Συνάντηση αναμένεται να έχει αύριο, Τετάρτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Στόχος του Νετανιάχου φέρεται πως είναι να πείσει τον Τραμπ να ακολουθήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στο Ιράν, ιδίως για το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων.

Τι θα συζητηθεί στη συνάντηση Νετανιάχου και Τραμπ

Με τον πρόεδρο Τραμπ «θα συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων: Γάζα, η περιοχή, αλλά βεβαίως και πρώτα απ’όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ.

«Θα εκθέσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας όσον αφορά τις αρχές των διαπραγματεύσεων, τις σημαντικές αρχές (…) όχι μόνον για το Ισραήλ, αλλά για οποιονδήποτε (…) επιθυμεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Η νέα αυτή συνάντηση ανάμεσα στους δύο συμμάχους ακολουθεί την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον διατηρεί τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη με την ανάπτυξη σημαντικής ναυτικής δύναμης στον Κόλπο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε επίσης να θιγούν στις συνομιλίες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένως ότι «δεν θα επιτρέψει» στο Ισραήλ να προσαρτήσει το παλαιστινιακό αυτό έδαφος που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Οι Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ήδη συναντηθεί έξι φορές στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του τελευταίου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης μεταβεί στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι συνομιλίες με το Ιράν

Ύστερα από πρώτες συνομιλίες που είχαν στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τον διάλογο.

Ωστόσο το Ιράν επαναλαμβάνει ότι θα δεχθεί να μιλήσει μόνον για το πυρηνικό του πρόγραμμα καθώς οι ΗΠΑ αξιώνουν μια ευρύτερη συμφωνία, που θα περιλαμβάνει τον περιορισμό των βαλλιστικών του δυνατοτήτων και την παύση της υποστήριξής του σε ένοπλες οργανώσεις εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το λιβανικό ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ ή η Χαμάς.

Η αξίωση αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη για το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

«Θα πρέπει να περιληφθεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης στον ιρανικό άξονα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτηρίζει εδώ και είκοσι χρόνια την Ισλαμική Δημοκρατία υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα από την πλευρά του τις ΗΠΑ να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: Ισραήλ), δρώντας ως δολιοφθορέας, έχει δείξει επανειλημμένως την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία που έχει στόχο την ειρήνη στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ