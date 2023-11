Τέιλορ Σουίφτ: Παραλήρημα για το σπασμένο τακούνι της - Οι συγκρίσεις με τη Barbie

Η Τέιλορ Σουίφτ «υποδύθηκε» την Barbie στη συναυλία της στο Ρίο ντε Τζανέιρο τη Δευτέρα, όταν έσπασε το τακούνι της την ώρα που τραγουδούσε.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η Τέιλορ Σουίφτ, αφαιρεί περίτεχνα το σπασμένο τακούνι από τη Louboutin μπότα που φορούσε και το πετά στο πλήθος πριν συνεχίσει να ερμηνεύει τις επιτυχίες της.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ερμήνευσε αρκετά τραγούδια χωρίς τακούνι πριν κάνει αλλαγή γκαρνταρόμπας.

«Η Τέιλορ Σουίφτ είναι η πραγματική Μπάρμπι», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, αναφερόμενος στη σκηνή της ομώνυμης ταινίας, στην οποία η ηρωίδα - που την υποφύεται η Μάργκοτ Ρόμπι - βγάζει τα παπούτσια της και εξακολουθεί να περπατάει στα ακροδάχτυλά της.

Μια τυχερή θαυμάστρια πάντως φαίνεται ότι έπιασε το τακούνι και μοιράστηκε την φωτογραφία στο Twitter.

‘Eras Tour’ audience member appears to be in possession of Taylor Swift’s heel after it broke on stage. pic.twitter.com/5YqcITNlMH