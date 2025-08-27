ΔΙΕΘΝΗ
Τέιλορ Σουίφτ: Ο Τραμπ «ξέχασε πως την μισεί» και της ευχήθηκε για τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την Τέιλορ Σουίφτ «woke τραγουδίστρια» και τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της, σχολιάζει το Roling Stone

Φωτ.: Facebook και Instagram
Η Τέιλορ Σουίφτ παντρεύεται με τον Τράβις Κέλσι και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τους ευχήθηκε.

Η προσχώρηση της Τέιλορ Σουίφτ στο στρατόπεδο της Δημοκρατικής υποψήφιας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και η δημόσια στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει για την σταρ της ποπ ότι την «μισούσε».

«Ο Τραμπ ξεχνά ότι μισεί την Τέιλορ Σουίφτ όταν του λένε ότι θα παντρευτεί. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πρόεδρος αποκάλεσε τη Σουίφτ ''woke τραγουδίστρια που δεν είναι πλέον σέξι''. Τώρα, ξαφνικά υποστηρίζει την σχέση της» σχολιάζει το Roling Stone.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι που ανακοίνωσε ότι θα παντρευτεί, αναρτώντας φωτογραφίες από την πρόταση γάμου.

«Τους εύχομαι πολλή τύχη» απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν στο τέλος ενός υπουργικού συμβουλίου. «Νομίζω ότι αυτός είναι σπουδαίος τύπος, νομίζω ότι αυτή είναι ένας φανταστικός άνθρωπος» δήλωσε, ενώ είχε επικρίνει επανειλημμένα την Αμερικανίδα σταρ κατά το παρελθόν.

«Ο έρωτας μπορεί να σε κάνει να κάνεις τρελά πράγματα. Για την Τέιλορ Σουίφτ, την έκανε να συμμετάσχει σε ένα αθλητικό podcast, το New Heights, με παρουσιαστή τον πλέον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον έκανε να ξεχάσει ότι μισεί τη Σουίφτ. Αντιδρώντας στην είδηση ​​του αρραβώνα της Σουίφτ και της Κέλσι, ο πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι εύχεται στο ζευγάρι ''πολλή τύχη''» προσθέτει το Roling Stone.

Και συνεχίζει: «Ο έπαινός του ξεκίνησε με τον Κέλσι, σημειώνοντας: ''Νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, νομίζω ότι είναι ένας σπουδαίος τύπος''. Στη συνέχεια, η αμνησία του διέγραψε όλα τα επικριτικά σχόλια που είχε εξαπολύσει κατά της Σουίφτ- συμπεριλαμβανομένων των επαίνων για το γεγονός ότι την ''αποδοκίμασαν στο Super Bowl'', το ίδιο στο οποίο έπαιζε ο σύντροφός της για την ομάδα που υποστήριζε ο Τραμπ. Όλες αυτές οι επικριτικές δηλώσεις, ξαφνικά έφυγαν από το μυαλό του. ''Και νομίζω ότι είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος'', είπε. ''Οπότε τους εύχομαι καλή τύχη''».

Η μονόπλευρη διαμάχη του Τραμπ με τη Σουίφτ ξεκίνησε το 2018, όταν εκείνη υποστήριξε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία Φιλ Μπρέντεσεν έναντι της Ρεπουμπλικανής Μάρσα Μπλάκμπερν στο Τενεσί. «Είμαι σίγουρος ότι η Τέιλορ Σουίφτ δεν ξέρει τίποτα», είχε πει ο Τραμπ τότε. «Μου αρέσει η μουσική της Τέιλορ περίπου 25% λιγότερο τώρα, εντάξει;».

Σημειώνεται πως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είναι σε σχέση εδώ και δύο χρόνια. Μολονότι άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού το 2023, αφού η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Στάδιο Άροουχεντ, την έδρα της ομάδας του Κέλσι, ο αθλητής είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για εκείνην ήδη από το 2016. Το NFL τους συνεχάρη, επίσης.

Στην κοινή ανάρτησή του στο Instagram, το ζεύγος γράφει: «Η καθηγήτρια των αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται». Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ, η οποία φορά ένα δαχτυλίδι στο δεξί χέρι. Μάλιστα, μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά η ανάρτησή τους συγκέντρωσε περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια likes.

 
 
 
