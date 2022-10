Ταϊλάνδη: Πρώην αστυνομικός, μπλεγμένος με ναρκωτικά, ο δράστης- Σκότωσε 22 παιδιά

Πρώην αστυνομικός σκότωσε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγο και το παιδί του στο σπίτι τους πριν αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως πρώην μέλος των δυνάμεών της, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από την υπηρεσία του πέρυσι για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ο άνδρας είχε παρευρεθεί σε ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο για κατηγορίες περί ναρκωτικών πριν ανοίξει πυρ στον παιδικό σταθμό, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στον τηλεοπτικό σταθμό ThaiPBS. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης είχε πάει να πάρει το παιδί του από τον παιδικό σταθμό αλλά άνοιξε πυρ όταν δεν το βρήκε εκεί.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/RUAMKATANYU FOUNDATION

Ο Τσακραπάτ Γουιτσιτβαΐντια, αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως ο ένοπλος κρατούσε επίσης μαχαίρι στην επίθεση στην Ουτάι Σαουάν, μια πόλη σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μπανκόγκ, στην επαρχία Νονγκ Μπούα Λάμπου.

Ο δράστης, ηλικίας 34 ετών, οπλισμένος με τουφέκι, πιστόλι και μαχαίρι, άνοιξε πυρ στον παιδικό σταθμό, γύρω στις 12.30 τοπική ώρα (09.30 ώρα Ελλάδας), δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματικός της αστυνομίας.

Attack on a kindergarten in Thailand: at least 30 people died, 23 of them children.



Deepest condolences to their families. They are living through hell now. pic.twitter.com/W8JsyMJOuB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2022

Ο δράστης ήταν ανήσυχος όταν έφθασε στον παιδικό σταθμό, όπου ανακάλυψε ότι το παιδί του δεν ήταν εκεί και έφυγε. Στη συνέχεια πυροβόλησε κατά περαστικών και τους χτύπησε με αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Παϊσάν Λουεσομπόν, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ίδιος δήλωσε επίσης στο δίκτυο ThaiPBS ότι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν τον δράστη να χρησιμοποιεί μαχαίρι και όπλο. «Άρχισε να πυροβολεί, να σφάζει, να σκοτώνει παιδιά στον παιδικό σταθμό της Ουτάι Σαουάν», δήλωσε ο ίδιος.

«Βρισκόταν ήδη σε ένταση και όταν δεν μπορούσε να βρει το παιδί του συγχύστηκε ακόμα περισσότερο και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε ο Παϊσάν, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του με αυτοκίνητο και σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του πριν αυτοκτονήσει.

Mass #shooting at a #childcare centre in #Thailand’s northeastern province of Nong Bua Lam Phu. Initial reports indicate 38 people killed, mostly children.

Police have named a suspect, a 34-year Ex police officer.

He’s still on the run. #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู pic.twitter.com/dfsfqebTUk — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 6, 2022

Περίπου 30 παιδιά βρίσκονταν στον παιδικό σταθμό όταν ο ένοπλος εισήλθε στον χώρο, λιγότερα από ό,τι συνήθως, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις κράτησαν πολύ κόσμο κλεισμένο στα σπίτια του, δήλωσε στο Reuters η Τζιντάπα Μπονσόμ, αξιωματούχος των τοπικών αρχών, η οποία εκείνη την ώρα εργαζόταν σε κοντινό γραφείο.

«Ο δράστης ήλθε περίπου την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και πυροβόλησε πρώτα τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού στον παιδικό σταθμό», δήλωσε η Τζιντάπα. «Στην αρχή, ο κόσμος νόμιζε ότι πρόκειται για βεγγαλικά», είπε η ίδια.

«Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Φοβηθήκαμε πάρα πολύ και τρέξαμε να κρυφτούμε μόλις καταλάβαμε ότι ήταν πυροβολισμοί. Τόσα πολλά παιδιά σκοτώθηκαν, δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Facebook Twitter Φωτ: EPA/RUAMKATANYU FOUNDATION

Στη συνέχεια ο δράστης εισέβαλε σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο όπου κοιμούνταν παιδιά, δήλωσε η Τζιντάπα. Η ίδια δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο δράστης σκότωσε εκεί παιδιά με μαχαίρι, προσθέτοντας ότι μια δασκάλα που ήταν οκτώ μηνών έγκυος επίσης σκοτώθηκε με μαχαίρι.

#กราดยิง #หนองบัวลำภู: Thai police reported shooting and casualties in Uthai Sawan subdistrict, Nong Bua Lam Phu province.



Public urged to stay at home or in safe places. Assailant, believed to be armed, fled the scene in a vehicle. Police is searching for the person pic.twitter.com/XOBxZsZ9WA — Pichayada P. (@PichayadaCNA) October 6, 2022

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται σεντόνια να καλύπτουν τα πτώματα παιδιών που κείτονταν σε λίμνες αίματος στο κέντρο της πόλης Ουτάι Σαουάν.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-ότσα, σε ανάρτησή του στο Facebook, έκανε λόγο για ένα «σοκαριστικό» περιστατικό, και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Έδωσα εντολή στον αρχηγό της αστυνομίας να ταξιδέψει άμεσα στο σημείο για να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και σε όλους τους αρμόδιους φορείς να προσφέρουν άμεσα ανακούφιση σε όλους όσοι έχουν επηρεαστεί», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Περιστατικά με πυρά, όπως το σημερινό, είναι σπάνια στην Ταϊλάνδη, παρόλο που το ποσοστό οπλοκατοχής είναι υψηλό συγκριτικά με κάποιες άλλες χώρες της περιοχής, και κυκλοφορούν πολλά παράνομα όπλα. Το 2020 ένας στρατιώτης, εξοργισμένος με την αποτυχία μιας συμφωνίας για ακίνητα, σκότωσε τουλάχιστον 29 ανθρώπους και τραυμάτισε 57 σε μια επίθεση σε τέσσερις τοποθεσίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP