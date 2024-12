Ταϊλάνδη: 24χρονη παρασύρθηκε από κύμα και πνίγηκε ενώ έκανε γιόγκα πάνω σε βράχο

Τραγικό θάνατο είχε μία 24χρονη Ρωσίδα ηθοποιός, κατά τη διάρκεια διακοπών της στη Ταϊλάνδη.

Η 24χρονη Kamilla Belyatskaya έχασε τη ζωή της, ενώ έκανε γιόγκα πάνω σε έναν βράχο σε παραλία της Ταϊλάνδης. Σοκαριστικά πλάνα από τις τελευταίες στιγμές της την απαθανατίζουν να κάνει αρχικά γιόγκα, ενώ ήδη γύρω της τα κύματα φτάνουν σε αρκετά μέτρα ύψος.

Στη συνέχεια ένα κύμα την παρέσυρε στον ωκεανό, με τα πλάνα να δείχνουν την 24χρονη που παλεύει να αντισταθεί στα ρεύματα και εν τέλει χάνεται στον ωκεανό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, άτομο που είδε το συμβάν, βούτηξε προσπαθώντας να τη σώσει αλλά δεν τα κατάφερε.

