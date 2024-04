Τα UFO είναι πλέον mainstream και έχουν app - Τι είναι φαντασία και τι πραγματικότητα

Μπορεί αμερικανικό Κογκρέσο και NASA να μίλησαν δημόσια για τα UFO τον περσινό Μάιο, ωστόσο τα ερωτήματα παραμένουν και είναι περισσότερα από τις απαντήσεις, με το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού να συντηρείται εδώ και δεκαετίες.

Μερικές φορές είναι απλώς ένα μπαλόνι ή ένα drone. Κάποια ταξιδεύουν με μεγάλες ταχύτητες και αλλάζουν κατεύθυνση- άλλα αιωρούνται και μετά εξαφανίζονται. Οι αισθητήρες εντοπίζουν μερικά από αυτά, άλλα πετούν κάτω από το ραντάρ. Τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα ή αλλιώς UFO απασχολούν εδώ και δεκαετίες, αλλά οι κυβερνήσεις προσπαθούν τελευταία να καταλάβουν τι είναι φαντασία και τι πραγματικότητα.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα UFO, ελπίζοντας να παράσχουν στις κυβερνήσεις δεδομένα που μπορούν να ερευνήσουν.

Η Enigma Labs, μια ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2020, προσφέρει μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν εικόνες από UFO, μαζί με περιγραφές και άλλα δεδομένα σχετικά με αυτά.

Τους τελευταίους 18 μήνες το Enigma έχει λάβει περίπου 15.000 αναφορές. Η εφαρμογή αναλύει τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβαίνουν χρησιμοποιώντας μηχανική εκμάθηση, προσπαθώντας να εντοπίσει ενδείξεις Photoshop ή άλλες μορφές που μπορεί να έχει πειραχτεί. Κάνει ερωτήσεις, όπως εάν ο χρήστης παρατήρησε ένα ίχνος συμπύκνωσης ή αν μένει κοντά σε αεροδρόμιο, πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση του τι είδε. Συγκεντρώνει όλα αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να βαθμολογήσει στην αναφορά. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο ορατή και «αξιόπιστη» είναι η αναφορά.

