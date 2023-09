NASA για UFO: Δεν υπάρχει απόδειξη ότι έχουν εξωγήινη προέλευση

Ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων της NASA παρουσίασε σήμερα την έκθεσή της για τα UFO προτάσσοντας την ανάγκη για συλλογή περισσότερων και πιο αξιόπιστων δεδομένων και τονίζοντας ότι δεν υπάρχει απόδειξη, μέχρι τώρα, για εξωγήινη προέλευση.

Σημειώνεται ότι η NASA ορίζει ως «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), δηλαδή «Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα», τα γεγονότα που παρατηρούνται στον ουρανό, τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ως αεροσκάφη ή γνωστά φυσικά φαινόμενα από επιστημονική άποψη. Επί της ουσίας, πρόκειται για τα γνωστά UFO. Ωστόσο, καθώς ο όρος είχε πάρει αρνητική χροιά, έχει αντικατασταθεί επισήμως από τον όρο UAP.

Την έκθεση ετοίμασε η ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από 16 επιστήμονες, με πρόεδρο τον αστροφυσικό Ντέιβιντ Σπέργκελ. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 με στόχο να εξεταστούν τα UAP από επιστημονική σκοπιά και να προχωρήσει η κατανόηση των φαινομένων.

Η ομάδα μελέτης χρησιμοποίησε μη διαβαθμισμένα δεδομένα από κυβερνητικούς φορείς, εμπορικά δεδομένα και δεδομένα από άλλες πηγές για να προχωρήσει σε συστάσεις στην έκθεση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμένος αριθμός παρατηρήσεων υψηλής ποιότητας των UAP, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εξαγωγή ασφαλών επιστημονικών συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση τους.

Σύμφωνα με την επιτροπή, μέχρι τώρα «δεν έχει βρεθεί απόδειξη ότι οι υπάρχουσες αναφορές για UAP έχουν εξωγήινη προέλευση. Ωστόσο, αν το αναγνωρίσουμε ως μια πιθανότητα, τότε αυτά τα αντικείμενα πρέπει να έχουν ταξιδέψει μέσω του ηλιακού μας συστήματος για να φτάσουν εδώ».

Ο διοικητής της NASA, Μπιλ Νέλσον, έδωσε την προσωπική του άποψη σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.



«Τα UAP ασκούν μια παγκόσμια γοητεία. Ένα μέρος αυτής της γοητείας οφείλεται στην άγνωστη φύση τους. Αν με ρωτήσετε αν πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε ένα σύμπαν που είναι τόσο απέραντο που μου είναι δύσκολο να κατανοήσω πόσο μεγάλο είναι, η προσωπική μου απάντηση είναι "Ναι"», είπε ο Νέλσον.

Ωστόσο, τόνισε πως «μετατοπίζουμε τη συζήτηση από τον εντυπωσιασμό στην επιστήμη» δεσμευόμενος ότι όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν για τα UAP θα δοθούν με διαφάνεια στον κόσμο. Επίσης, ανακοίνωσε τον ορισμό διευθυντή στη NASA που θα συντονίζει τις έρευνες γύρω από τα UAP.

🛸 "We are looking for signs of life, past and present" reveals #NASA Administrator Bill Nelson during a press conference unveiling its report on UFOs, "it's in our DNA to explore and to ask why things are the way they are."



For more on the landmark #UFO report, watch below ⤵️ pic.twitter.com/4PmoYq0clq