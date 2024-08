Τα μεγαλύτερα αεροπορικά δυστυχήματα στη Βραζιλία - Από μοιραίες συντριβές έως ανεξήγητες εξαφανίσεις

Η ιστορία της αεροπορίας στη Βραζιλία έχει στιγματιστεί στη σύγχρονη ιστορία της από τα πιο σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με πιο πρόσφατο τη χθεσινή σύγκρουση αεροπλάνου από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 62 άτομα (58 επιβάτες και 4 άτομα του πληρώματος).

Από μοιραίες συντριβές επιβατικών πτήσεων έως ανεξήγητες εξαφανίσεις αεροσκαφών, τα παρακάτω δυστυχήματα σημάδεψαν τη χώρα και τον κόσμο.

Σοκαρισμένη έμεινε η κοινωνία της Βραζιλίας στις 6 Νοεμβρίου 2021, καθώς σημειώθηκε αεροπορικό δυστύχημα από το οποίο έχασε τη ζωή της μία από τις πιο γνωστές καλλιτέχνιδες της χώρας, η τραγουδίστρια Μαρίλια Μεντόνσα και 4 ακόμα άτομα.

Η Μεντόνσα κατευθυνόταν με ιδιωτικό αεροσκάφος στην βραζιλιάνικη πολιτεία, Μίνας Ζεράις, για μία προγραμματισμένη συναυλία, όμως το αεροπλάνο συνετρίβη. Πιθανή αιτία του δυστυχήματος σύμφωνα με την αστυνομία είναι σύγκρουση με κεραία.

Στο αεροπορικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους επίσης ο παραγωγός της τραγουδίστριας, ο θείος της και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους, όπως γνωστοποίησε ο ατζέντης της Μεντόνσα.



Στις 28 Νοεμβρίου 2016, μια μέρα που έχει χαραχθεί με μαύρα γράμματα στη μνήμη της Βραζιλίας, συνέβη ένα από τα πιο τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα στην ιστορία του αθλητισμού. Το βράδυ εκείνης της ημέρας, το αεροσκάφος που μετέφερε την ποδοσφαιρική ομάδα Σαπεκοένσε συνετρίβη στο Μεντεγίν της Κολομβίας.

Η Νότια Αμερική έζησε τη δική της τραγωδία, παρόμοια με εκείνη του Μονάχου, όταν το τσάρτερ αεροσκάφος της πτήσης CP-2933, με 68 επιβάτες, ανάμεσά τους μέλη της βραζιλιάνικης ομάδας Σαπεκοένσε, και εννέα μέλη πληρώματος, συνετρίβη γύρω στις 22:15 τοπική ώρα, σε μια ορεινή περιοχή του Ελ Γκόρντο, σε υψόμετρο 3.300 μέτρων. Το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μεντεγίν.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έκανε μια ενδιάμεση στάση στη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρα, στη Βολιβία, και κατόπιν συνέχισε την πορεία του προς το Μεντεγίν. Ο τραγικός απολογισμός της συντριβής ήταν 71 νεκροί και έξι διασωθέντες, μεταξύ των οποίων και τρεις ποδοσφαιριστές της Σαπεκοένσε.

Η τραγωδία αυτή άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην αθλητική κοινότητα και στη Βραζιλία, με την ομάδα Σαπεκοένσε να γίνεται σύμβολο θλίψης και μνήμης για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου.

Η πτήση TAM Airlines 3054 (JJ3054/TAM3054) ήταν μια προγραμματισμένη εσωτερική πτήση επιβατών από το Πόρτο Αλέγκρε προς το Σάο Πάολο.

Στις 17 Ιουλίου 2007, το Airbus A320-233 που εξυπηρετούσε την πτήση βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωση στο Σάο Πάολο, ενώ επικρατούσε μέτρια βροχόπτωση. Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια κοντινή αποθήκη της TAM Express, δίπλα σε ένα πρατήριο καυσίμων της Shell, και εξερράγη.

Το δυστύχημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των 187 επιβατών και του πληρώματος, καθώς και 12 ανθρώπων στο έδαφος, ενώ τραυματίστηκαν άλλα 27 άτομα. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στη βραζιλιάνικη ιστορία.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2006, η πτήση Gol Transportes Aéreos 1907, ένα Boeing 737-800, συγκρούστηκε στον αέρα με ένα επιχειρηματικό τζετ Embraer Legacy 600 πάνω από την πολιτεία Mato Grosso. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε στη διάσπαση του αεροσκάφους της Gol, το οποίο συνετρίβη στη ζούγκλα, σκοτώνοντας και τους 154 επιβαίνοντες. Παρά τις σοβαρές ζημιές, το Legacy κατάφερε να προσγειωθεί, χωρίς τραυματισμούς για τους επτά επιβαίνοντες.

Cockpit audio recording reveals the last seconds before Transportes Aéreos Flight 1907 broke up mid-air and crashed. Everyone on board died.



On September 29, 2006, Gol Transportes Aéreos Flight 1907, travelling from flight from Manaus, Brazil, to Brasília and Rio de Janeiro,… pic.twitter.com/Rqb0Q3ptPP