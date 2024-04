Τα F-35 του Ισραήλ στη μάχη ενάντια στα drone και τους πυραύλους του Ιράν

Στη μάχη ενάντια στις πάνω από 330 εναέριων απειλών που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ έδωσε εντολή στα μαχητικά του F-35 να απογειωθούν για να εξαλείψουν τις εισερχόμενες απειλές.

Η Βρετανία, σε μία κίνηση, την οποία αναλυτής του BBC χαρακτηρίζει «περίεργη αποστασιοποίηση», επέλεξε να κάνει monitoring σε εισερχόμενες απειλές πάνω από το έδαφος της Συρίας και του Ιράκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κάποια κατάρριψη. Από την πλευρά τους οι ΗΠΑ κατέρριψαν drone και πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, ενώ και η Ιορδανία σήκωσε αεροσκάφη για απειλές στον εθνικό εναέριό της χώρο. Στις επιχειρήσεις συμμετείχε και η Γαλλία.

Ότι πέρασε από αυτά, ανέλαβε να το αναχαιτίσει το Iron Dome του Ισραήλ και τα μαχητικά F-35 που είχαν λάβει εντολή να μην αφήσουν τίποτα να περάσει.

