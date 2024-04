Iron Dome: Τι είναι και πώς λειτουργεί η αντιπυραυλική «ασπίδα» του Ισραήλ

Το 99% των τουλάχιστων 330 πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιραν αναχαίτησε το Ισραήλ, μέσω του αντιπυραυλικού αμυντικού συστήματος Iron Dome.

Το Iron Dome δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει όλμους και ρουκέτες που εκτοξεύονται στο Ισραήλ από μαχητές στη Γάζα καθώς και από δυνάμεις που ανήκουν στην Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Η αντιπυραυλική «ασπίδα» του Ισραήλ αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση του 2006 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης που εδρεύει στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες στο Ισραήλ, προκαλώντας τεράστιες ζημιές και σκοτώνοντας δεκάδες πολίτες. Σε απάντηση, το Ισραήλ δήλωσε τότε ότι θα αναπτύξει το Iron Dome.

Η πρώτη αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2011, όταν κατέρριψε έναν πύραυλο Grad που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν. Έκτοτε έχει αναχαιτίσει χιλιάδες ρουκέτες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης, κάθε αποτροπή κοστίζει περίπου 66.000 ευρώ.

Footage captures interceptions above the Knesset and throughout Jerusalem's skies.



📷 by Elhanan Goldberg via X pic.twitter.com/sbyw2d43Dq