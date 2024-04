Επίθεση Ιράν κατά του Ισραήλ: Χάρτης δείχνει πού χτύπησαν τα drone και οι πύραυλοι

Το Ιράν εκτόξευσε κατά κύματα πάνω από 330 drone και πυραύλους προς το Ισραήλ το Σάββατο σε αντίποινα για την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανική τοποθεσία στη Δαμασκό, στη Συρία, αυτόν τον μήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία (96% - 99%) αναχαιτίστηκε εκτός ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με το IDF.

Ιρανικές επιδρομές έπληξαν το Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ και την περιοχή Αράντ στο νότιο Ισραήλ. Μια ισραηλινή αεροπορική βάση χτυπήθηκε επίσης, προκαλώντας «μικρές ζημιές σε υποδομές», σύμφωνα με το IDF. Στόχοι αναχαιτίστηκαν στην Ιερουσαλήμ και την Ντιμόνα το βράδυ του Σαββάτου.

Κανένα UAV δεν κατάφερε να διεισδύσει στο Ισραήλ. Από τους 30 ιρανικούς πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν, κανένας δεν εισήλθε στον ισραηλινό εναέριο χώρο, οι 25 καταρρίφθηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτός του ισραηλινού εναέριου χώρου και 120 βαλλιστικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας, ανέφερε η IDF.

Ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν στο Ισραήλ από θέσεις στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Σε ανακοίνωσή της, η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ είπε ότι στόχευσε ισραηλινούς στρατώνες στα Υψίπεδα του Γκολάν, μια ισραηλινή κατεχόμενη λωρίδα κατά μήκος των συνόρων με τη Συρία, με ένα μπαράζ ρουκετών μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

