Τα Δωδεκάνησα «έχουν αργήσει» να δώσουν 6 Ρίχτερ λέει ο Ολλανδός που προέβλεψε τους σεισμούς στην Τουρκία

Ο Φρανκ Χούγκερμπετς, ο αμφιλεγόμενος Ολλανδός επιστήμονας ο οποίος είχε προβλέψει τους δίδυμους φονικούς σεισμούς που ρήμαξαν τη νότια Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023 ξαναχτυπά με πρόβλεψη... για την Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος επιστήμονας δεν είναι σεισμολόγος και χρησιμοποιεί την αστρονομία για να προβλέψει σεισμούς έχοντας κάνει δεκάδες σωστές προβλέψεις για σεισμούς στην Τουρκία τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Τώρα πλέον ο Χούγκεμπερτς «βλέπει» σεισμό 6 Ρίχτερ, ο οποίος έχει... αργήσει να γίνει στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ίσως τα νησιά του Αιγαίου να είναι σε μεγάλο κίνδυνο, καθώς η περιοχή δίνει σεισμό 6 Ρίχτερ κάθε περίπου δύο χρόνια, όμως αυτή τη στιγμή ο αμέσως προηγούμενος σεισμός που χτύπησε την περιοχή έγινε πριν από τέσσερα, πράγμα που αυξάνει σύμφωνα με τον Χούγκερμπερτς τις πιθανότητες για μεγάλο σεισμό.

#Greece and #Dodecanese Islands could be more at risk right now. While Greece has a M 6 roughly every 2 years, it has now been over 3 years (03-03-2021) since the last one occurred. Last time Dodecanese Islands had a larger earthquake was 4 years ago (30-10-2020). pic.twitter.com/gqNJSM2ddW