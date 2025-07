Σύρος: Κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς επιβάτες έφυγε χωρίς να δέσει λόγω διαμαρτυρίας για τη Γάζα

Χωρίς να αποβιβάσει επιβάτες απέπλευσε την Τρίτη από τη Σύρο το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο μετέφερε περίπου 1.700 Ισραηλινούς τουρίστες, καθώς περισσότεροι από 150 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές ανήρτησαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με συνθήματα όπως «Stop the Genocide» και «No a/c in hell» και φώναξαν συνθήματα κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να δέσει το πλοίο, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Δεν αναφέρθηκαν επεισόδια ή βία.

Greece says NO to Israelis entering Syros: pic.twitter.com/0cjqDKgLBa — PalMedia (@PalMediaOrg) July 22, 2025

Το πλοίο ανήκει στην ισραηλινή εταιρεία Mano Cruise, η οποία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στη Σύρο, αποφάσισε να αλλάξει προορισμό και να κατευθυνθεί προς την Κύπρο.

BREAKING: Hundreds of Israelis stranded aboard Mano Maritime cruise ship at the port of Syros, Greece, after pro-Palestinian protesters blocked their disembarkation. Greek ppl stand with Palestine, not Israel. pic.twitter.com/kUx23272Xk — PalMedia (@PalMediaOrg) July 22, 2025

Η ανακοίνωση της ισραηλινής εταιρείας στην οποία ανήκει το πλοίο

«Η διοίκηση της Mano Cruise αποφάσισε, λόγω της κατάστασης στην πόλη της Σύρου, να συνεχίσει το ταξίδι προς άλλον τουριστικό προορισμό», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος βρίσκονται εν πλω και απολαμβάνουν την παραμονή τους στο πλοίο».

ΣΥΡΟΣ:Το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο ακόμα δεν έχει καταφέρει να κατεβάσει τους ισραηλινούς στο λιμάνιΣΥΡΟΣ. Η Σύρος φωνάζει "From the river to the sea Palestine will be #stopgenocideinGazza #Syros pic.twitter.com/jLCKGZQIrV — NAGIA N (@n_nagia) July 22, 2025

Το Λιμενικό Σώμα Ελλάδας δήλωσε ότι το Crown Iris απέπλευσε περίπου στις 15:00, νωρίτερα από τον προγραμματισμό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Greek protesters blocked the disembarkation of an Israeli cruise ship on the island of Syros, leaving Israeli passengers stuck on board.



Protesters chanted, "From the river to the sea, Palestine will be free." pic.twitter.com/7pQYlCWOrl — The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2025

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε επίσης ότι υπήρξε επικοινωνία του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σαάρ, με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με το περιστατικό. Δεν δημοσιοποιήθηκαν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Με πληροφορίες από Associated Press

