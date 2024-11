Συρία: Τζιχαντιστές και «μισθοφόροι» του Ερντογάν μπήκαν στο Χαλέπι

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους μπήκαν νωρίς σήμερα στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, έπειτα από μια επίθεση αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος, η οποία βάζει τέλος σε λίγα χρόνια σχετικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

Οι μάχες αυτές, στις οποίες σκοτώθηκαν περισσότεροι από 277 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι οι πιο βίαιες μετά το 2020 στην περιοχή, όπου η επαρχία του Χαλεπίου, μεγάλο μέρος της οποίας κατέχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις, γειτνιάζει με το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών και των τζιχαντιστών στην Ιντλίμπ.

Σήμερα, δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν ένοπλους άνδρες στο Χαλέπι και μίλησαν για σκηνές πανικού στη μεγάλη πόλη της βόρειας Συρίας. «Μπήκαν στις δυτικές και νοτιοδυτικές γειτονιές», δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν. Οι τζιχαντιστές στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο πέντε συνοικιών, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις «δεν προέβαλαν μεγάλη αντίσταση». Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που μπήκε με τους αντάρτες στην συνοικία του Νέου Χαλεπίου, έκανε λόγο για συγκρούσεις μεταξύ των επιτιθέμενων και των συριακών δυνάμεων και ομάδων που τις υποστηρίζουν.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που εδρεύει στη Βρετανία αλλά έχει μεγάλο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στη Συρία, η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και συμμαχικές της ομάδες, γνωστές ως μισθοφορικές δυνάμεις που δρουν ως πληρεξούσιοι της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, έφτασαν σήμερα στις πύλες της πόλης έπειτα από «δύο επιθέσεις αυτοκτονίας με παγιδευμένα αυτοκίνητα».

Turkey invades further in Northern Syria through its jihadist terrorists



They No longer try to hide it.The terrorists of #HTS are raising flags of #Turkey in #Aleppo and other places they captured



It is like the fall of Raqqa to #ISIS,not a liberation pic.twitter.com/JEcl2nYapa — EastMedMonitor (@EastMedMonitor) November 29, 2024

Ο συριακός στρατός, ο οποίος ανέπτυξε ενισχύσεις στο Χαλέπι, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας, διαβεβαίωσε ότι απέκρουσε «τη μεγάλη επίθεση των τρομοκρατικών ομάδων» και ανακατέλαβε αρκετές θέσεις. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011, δυνάμεις του καθεστώτος, με την υποστήριξη της ρωσικής αεροπορίας, ανακατέλαβαν το ανατολικό τμήμα του Χαλεπίου από τους αντάρτες, έπειτα από καταστροφικούς βομβαρδισμούς.

🚨BREAKING: Syrian opposition forces/rebels have advanced into Aleppo from the west, encountering no resistance in New Aleppo—Assad's biggest military defeat in 13 years of civil war. Syria. pic.twitter.com/dWXSyo2Hku — AJ Huber (@Huberton) November 29, 2024

Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από την πλευρά των ανταρτών, οι μαχητές δήλωσαν ότι λάμβαναν εντολές από μια κοινή αίθουσα επιχειρήσεων.

Οι μαχητές βομβάρδισαν το Χαλέπι για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα χρόνια, στοχεύοντας την πανεπιστημιούπολη όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Total and complete Russia-Assad collapse in Aleppo today.



Assad’s biggest military defeat in 13 years of civil war and Russia’s biggest setback in the Middle East since intervening in 2015.



It turns out that we can actually beat the CCP-Russia-Iran Axis of Evil if we just try pic.twitter.com/CaIgJbI1XY — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) November 29, 2024

Συρία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν του τζιχαντιστές

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η αεροπορία του βομβαρδίζει «εξτρεμιστικές ομάδες» στη Συρία, προς υποστήριξη των κυβερνητικών δυνάμεων, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι τζιχαντιστές και οι σύμμαχοί τους μπήκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, έπειτα από μια επίθεση αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος της Δαμασκού, η οποία βάζει τέλος σε μερικά χρόνια σχετικής ηρεμίας στη βορειοδυτική Συρία.

«Η ρωσική πολεμική αεροπορία πραγματοποιεί πλήγματα κατά του εξοπλισμού και των ανδρών παράνομων ενόπλων ομάδων, κατά των θέσεων, των προμηθειών και του πυροβολικού των τρομοκρατών», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, 200 μαχητές «εξοντώθηκαν» τις τελευταίες 24 ώρες. «Η επιχείρηση για την απόκρουση της επίθεσης των εξτρεμιστών συνεχίζεται», δήλωσε ο 'Ολεγκ Ιγκνασιούκ, αναπληρωτής επικεφαλής του «Κέντρου Συμφιλίωσης» του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για τη Συρία.

Η Ρωσία είναι ο σημαντικότερος στρατιωτικός υποστηρικτής του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο έχει βοηθήσει από το 2015 να γυρίσει την κατάσταση υπέρ του στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Συρία: Η Τουρκία ζητεί τον τερματισμό των επιθέσεων κατά των ανταρτών στην Ιντλίμπ

Η Άγκυρα ζήτησε σήμερα τον «τερματισμό των επιθέσεων» στην πόλη Ιντλίμπ και την περιφέρειά της, τελευταίο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, έπειτα από σειρά επιδρομών της ρωσικής και της συριακής πολεμικής αεροπορίας.

Turkish backed jihadists bombed Aleppo university campus, committing a horrific massacre.



Turkey uses jihadists to occupy Syria and fill the vacuum left by IRGC.



Thousands of al-Qaeda, ISIS, and Central Asian Turkic terrorists are attacking Aleppo city. pic.twitter.com/SLhIY2zvoc — ‌Hemdad Mehristani (@Mehristani) November 29, 2024

«Ζητήσαμε να μπει τέλος στις επιθέσεις. Οι πρόσφατες συγκρούσεις προκάλεσαν μια ανεπιθύμητη κλιμάκωση των εντάσεων στη συνοριακή περιοχή», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντσού Κετσελί επικαλούμενος «τις εξελίξεις στην Ιντλίμπ και τη συνοριακή περιοχή της». Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση της Τουρκίας από τότε που άρχισε η επίθεση αστραπή των τζιχαντιστών κατά του συριακού καθεστώτος, η οποία τους οδήγησε σε διάστημα δύο ημερών μέσα στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. «Είναι μείζονος σημασίας για την Τουρκία να αποφευχθεί μια νέα φάση ακόμη μεγαλύτερης αστάθειας και να μην πληγούν οι άμαχοι», εκτιμά το υπουργείο.

Right now, Syrian rebels are taking over the center of Aleppo. Assad's forces are retreating! Fuck you Putsy 😘 pic.twitter.com/ZbwCIKB7wN — Reasonable Fella 🇺🇦 united 🇺🇲 (@TheReasonable66) November 29, 2024

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών πληροφόρησης στη Συρία, η τζιχαντιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS) και συμμαχικές της ομάδες, ορισμένες προσκείμενες στην Τουρκία, μπήκαν σήμερα στο Χαλέπι. Η ΜΚΟ έκανε λόγο παράλληλα για σφοδρές επιδρομές από ρωσικά και συριακά αεροσκάφη στην πόλη Ιντλίμπ και την περιφέρειά της.

Οι μάχες αυτές που είναι όλο και πιο βίαιες μετά το 2020 έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 255 ανθρώπων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είχε μεταδώσει ότι βίαιες συγκρούσεις μαίνονταν από το πρωί της Τετάρτης ανατολικά της πόλης Ιντλίμπ, σε συνδυασμό με αεροπορικά πλήγματα των κυβερνητικών δυνάμεων.

Historical event:

Syrian rebels in central Aleppo celebrate... pic.twitter.com/Bmogvpn4oH — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇬🇪🇩🇪🇸🇪 (@TreasChest) November 29, 2024

Ο επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης «κυβέρνησης» στην Ιντλίμπ, ο Μοχάμαντ αλ Μπασίρ, δικαιολόγησε χθες, Πέμπτη, την επίθεση των τζιχαντιστών δηλώνοντας ότι το καθεστώς «είχε αρχίσει να βομβαρδίζει τις κατοικημένες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε την έξοδο δεκάδων χιλιάδων αμάχων».

Για την Άγκυρα, «οι πρόσφατες επιθέσεις κατά της Ιντλίμπ έφτασαν σε επίπεδο που υπονομεύει το πνεύμα και την εφαρμογή των συμφωνιών της Αστάνα» του 2017. Η διαδικασία της Αστάνα, η οποία συνδέει τη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία, επρόκειτο να θέσει τέλος στη σύγκρουση στη Συρία με τη δημιουργία τεσσάρων αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Ωστόσο η Συρία ουδέποτε υπέγραψε τη συμφωνία αυτή. Η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί τρία εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, είχε αρχίσει μια διαδικασία συμφιλίωσης με τη Δαμασκό, υπό την αιγίδα της Ρωσίας, συμμάχου του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, αλλά η προσέγγιση αυτή δεν επιτεύχθηκε.