Συρία: Αντάρτες προελαύνουν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χαλέπι

Οι ένοπλοι αντάρτες της Συρίας ισχυρίζονται ότι εισήλθαν στο Χαλέπι, η πρώτη φορά που αντάρτες εισήλθαν στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας από τότε που οι δυνάμεις του Μπασάρ Αλ Άσαντ ανακατέλαβαν την πόλη το 2016.

Οι δυνάμεις των ανταρτών εξαπέλυσαν αιφνιδιαστική επίθεση αυτή την εβδομάδα, καταλαμβάνοντας ορισμένα χωριά και αναζωπυρώνοντας συγκρούσεις που είχαν μείνει στάσιμες εδώ και χρόνια στη Συρία.

«Οι δυνάμεις μας άρχισαν να εισέρχονται στην πόλη του Χαλεπιού» αναφέρει ανακοίνωση του νεοσύστατου συνασπισμού των ανταρτών, της Στρατιωτικής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο συριακός στρατός δήλωσε ότι αντιμετωπίζει μια «μεγάλη επίθεση» που εξαπέλυσαν «τρομοκρατικές οργανώσεις» οπλισμένες με βαρύ οπλισμό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

