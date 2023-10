Συρία: Ο αμερικανικός στρατός χτύπησε θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν

Λίγες ώρες μετά την αμερικανική απόφαση για αποστολή 900 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή και την προειδοποίηση Μπάιντεν στο Ιράν, ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε δυο εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία.

Ενώ η ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς συνεχίζεται, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες Πέμπτη πλήγματα εναντίον δυο εγκαταστάσεων στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, και «οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Τα «πλήγματα ακριβείας», σε «νόμιμη άμυνα», αποτελούν «απάντηση στη σειρά συνεχιζόμενων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν» μετά τη 17η Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας πως έγιναν κατά διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

🚨🚨BREAKING: Fox News reports that senior military sources confirm US forces have just carried out air strikes against Iranian proxies inside Syria. pic.twitter.com/PhJ020k4l5