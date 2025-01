Συρία: Ο αλ-Σαράα αρνήθηκε χειραψία στην υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και της Γερμανίας βρίσκονται στη Δαμασκό και συναντώνται με τον νέο ηγέτη της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, στην υψηλότερου επιπέδου επίσκεψη μεγάλων δυτικών δυνάμεων από τότε που ο ετερόκλιτος συνασπισμός ανταρτών και τζιχαντιστών ανέτρεψε το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο μήνα.

Αυτό που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο νέος de facto ηγέτης της Συρίας, υποδεχόμενος τους επικεφαλής της γαλλικής και γερμανικής διπλωματίας έτεινε μάλλον ψυχρά τα ακροδάχτυλά του για μια χειραψία με τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό και απέφυγε επιδεικτικά να τείνει το χέρι του προς την Αναλένα Μπέρμποκ.

