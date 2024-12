Συρία: Ο Τζολάνι ζητά από γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της

Ο επικεφαλής των ανταρτών και τζιχαντιστών που ανέτρεψαν τον Άσαντ στη Συρία, Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά από γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της, πριν φωτογραφηθεί μαζί του.

Από τη στιγμή που οι αντάρτες κατέλαβαν το Χαλέπι και προχώρησαν στη Δαμασκό, ο Τζολάνι έχει αναδειχθεί ως η ηγετική μορφή που φέρνει στη Συρία την ελευθερία που είχε στερήσει το δικτατορικό καθεστώς του Άσαντ. Ο πρώην τζιχαντιστής και στενός σύμμαχος της Αλ Κάιντα, προωθεί το προφίλ του προοδευτικού, μετριοπαθή ισλαμιστή, που εμφανίζεται φορώντας στρατιωτικά ρούχα, με περιποιημένη γενειάδα και ήπια χαρακτηριστικά και καπέλο στο κεφάλι. Ενίοτε δε, έχει εμφανιστεί και με κουστούμι - μία ενδυμασία που φαίνεται πως επιλέγει και για την «επόμενη ημέρα» στη Συρία.

Οι Σύροι από διάφορες κοινωνικές ομάδες γιόρτασαν το τέλος της διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ και αποθέωναν τον Τζολάνι, όπου τον συναντούσαν. Σε αυτό το εορταστικό πλαίσιο, η φωτογραφία ενός κοριτσιού από τη Συρία που βγάζει μια αναμνηστική φωτογραφία με τον αρχηγό της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, έγινε viral. Το κορίτσι έχει ακάλυπτο πρόσωπο, φορά όμως μια κουκούλα - εν είδη μαντίλας - στα μαλλιά της. Και οι δύο ποζάρουν γελαστοί στον φακό.

Ωστόσο, τώρα κυκλοφόρησε βίντεο που αποτυπώνει τι προηγήθηκε του φωτογραφικού στιγμιότυπου. Στο βίντεο αυτό, το κορίτσι φαίνεται να χαιρετά τον Τζολάνι, χωρίς να φορά στα μαλλιά της την κουκούλα. Ο ίδιος διακρίνεται να της κάνει νόημα με τα χέρια του να τη φορέσει, κάτι που εκείνη κάτι αμέσως, αν και φαίνεται στο πρόσωπό της μια γκριμάτσα - πιθανόν απογοήτευσης.

Το γεγονός συνέβη την Παρασκευή, μετά την προσευχή στο τζαμί των Ομαγιάντ, καθώς Σύροι συγκεντρώθηκαν σε μια μεγάλη πλατεία κοντά στο τζαμί για να γιορτάσουν τη νίκη τους. Ανάμεσά τους βρισκόταν ο Τζολάνι και πολλοί έβγαλαν φωτογραφίες μαζί του.

Η κοπέλα εξήγησε στον λογαριασμό της στο Instagram ότι ο Τζολάνι της ζήτησε να καλύψει τα μαλλιά της μόνο κατά τη διάρκεια της φωτογραφίας, όχι πριν. Ανέφερε επίσης ότι πολλές γυναίκες και κορίτσια παρευρέθηκαν στη γιορτή της νίκης χωρίς να φορούν υποχρεωτικό χιτζάμπ. Σύμφωνα με αυτήν, δεν υπάρχουν φραγμοί στην ελευθερία του λαού και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους αντάρτες που «έφεραν την ελευθερία». Ο Τζολάνι υποστήριξε μετά τον σχηματισμό της προσωρινής κυβέρνησης ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να περιορίζει τις προσωπικές ελευθερίες των ατόμων.

Regarding the video featuring Al-Jolani requesting a girl to cover her hair, according to Leah Khairallah, the girl in the video: “No one forces women to wear the hijab in #Syria. Al-Jolani’s request was a personal preference for him after I asked for a selfie with him.” pic.twitter.com/EJKgSosgaa