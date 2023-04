Συρία: Νεκρός ηγέτης του Ισλαμικού κράτους από αμερικανική επίθεση

Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους, Χάλεντ Αΐντ Άχμαντ αλ Τζαμπούρι, σκοτώθηκε σε αμερικανικό πλήγμα στη Συρία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την CENTCOM, ο αλ Τζαμπούρι έχει σχεδιάσει επιθέσεις που διαπράχθηκαν στην Ευρώπη. Ήταν κυρίως «υπεύθυνος για τον σχεδιασμό επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους στην Ευρώπη».

Η CENTCOM στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι ο θάνατός του «θα διαταράξει προσωρινά την ικανότητα της οργάνωσης να σχεδιάζει επιθέσεις στο εξωτερικό». Κανένας άμαχος δεν σκοτώθηκε, ούτε τραυματίστηκε από το πλήγμα, ενώ τόνισε ότι το Ισλαμικό Κράτος «εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την περιοχή και πέρα από αυτή».

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee