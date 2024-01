Συρία: 4 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης νεκρά από την «ισραηλινή επίθεση»

Τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, ανάμεσά τους ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός, σκοτώθηκαν σήμερα στη Δαμασκό από αεροπορική επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε το Ισραήλ, σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ.

Πύραυλοι υψηλής ακριβείας του Ισραήλ ισοπέδωσαν πολυώροφο κτήριο στη συνοικία Μαζέ της Δαμασκού, το οποίο αποτελούσε την κατοικία Ιρανών συμβούλων στη συριακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της μονάδας πληροφοριών, σύμφωνα με πηγή από την περιφερειακή συμμαχία υπέρ της Συρίας που επικαλείται το Reuters.

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατονόμασαν τέσσερις στρατιωτικούς συμβούλους που σκοτώθηκαν, δίχως να αναφέρουν τον βαθμό τους. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την επίθεση στη Συρία.

Η πηγή του Reuters, από το δίκτυο οργανώσεων που πρόσκεινται στη συριακή κυβέρνηση και τον μεγαλύτερο σύμμαχό της το Ιράν, ανέφερε ότι το κτήριο που ισοπεδώθηκε από τους «υψηλής ακρίβειας ισραηλινούς πυραύλους» χρησιμοποιούνταν από Ιρανούς συμβούλους, οι οποίοι στηρίζουν τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχει και πέμπτος νεκρός από την επίθεση, την εθνικότητα του οποίου δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει.

Footage shows the aftermath of explosions in the suburb of Western Mezzeh Villas in Damascus, where the UN office, Syrian Security Council, and a number of embassies are located. pic.twitter.com/VXLENjNRrL