Συντριβή Boeing στην Κίνα: «Ίσως συνήλθε ο πιλότος και προσπάθησε να το σώσει»- Τι προκάλεσε απώλεια ελέγχου

Αεροσκάφος Boeing 737 με 132 επιβαίνοντες συνετρίβη χθες, Δευτέρα στη νότια Κίνα έπειτα από πτώση 8.000 μέτρων, δυστύχημα που πιθανότατα είναι το φονικότερο στην ασιατική χώρα από το 1994.

Δεν υπήρχε απολογισμός θυμάτων ως χθες Δευτέρα το βράδυ στο Πεκίνο μετά την καταστροφή, που προκάλεσε την αντίδραση εν θερμώ του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, κάτι ασυνήθιστο για κινέζο ηγέτη.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3