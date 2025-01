Συντριβή αεροσκάφους στην Ουάσινγκτον: Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά»

Τα δυο μαύρα κουτιά του επιβατικού αεροπλάνου που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ μετά τη σύγκρουσή του με ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού στους αιθέρες της Ουάσιγκτον ανακτήθηκαν από τους ερευνητές, που προσπαθούν να κατανοήσουν τα αίτια της καταστροφής.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι το δυστύχημα οφειλόταν στις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας στον δημόσιο τομέα των ΗΠΑ.

Ο αποτυπωτής ήχων πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης του αεροπλάνου, συγκριτικά μικρού Bombardier CRJ700 με 64 επιβαίνοντες, το οποίο συγκρούστηκε προχθές Τετάρτη το βράδυ με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk με τριμελές πλήρωμα, εντοπίστηκαν κι ανασύρθηκαν από τα παγωμένα νερά του ποταμού που βρέχει την αμερικανική πρωτεύουσα.

Τα δυο μαύρα κουτιά θα αναλυθούν πλέον από ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), στην οποία ανατέθηκε να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος χωρίς επιζώντες, του χειρότερου στις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια και πλέον.

Αξιωματούχοι του NTSB τόνιζαν χθες πως δεν διαθέτουν «επαρκή στοιχεία» σε αυτό το στάδιο για να μιλήσουν για τις αιτίες, ή για να αποκλείσουν παράγοντες, συμπληρώνοντας πως η υπηρεσία λογαριάζει να δώσει στη δημοσιότητα προκαταρκτικό πόρισμα «εντός 30 ημερών».

Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ, αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή κι εξέφρασε θλίψη για τη «μαύρη και φριχτή νύχτα», επέλεξε να δώσει στην τραγωδία πολιτική διάσταση. «Εγώ είχα δώσει την προτεραιότητα στην ασφάλεια. Ο (σ.σ. πρώην πρόεδρος Μπαράκ) Ομπάμα κι ο (πρώην πρόεδρος Τζο) Μπάιντεν κι οι Δημοκρατικοί έδωσαν την έμφαση στην πολιτική», υποστήριξε από το βήμα στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τους προκατόχους του πως μείωσαν τις απαιτήσεις για τα προσόντα του προσωπικού που εγγυάται την αεροπορική ασφάλεια. Είναι γνωστό καιρό τώρα πως στο στόχαστρο του Ρεπουμπλικάνου βρίσκονται τα προγράμματα για την προώθηση της διαφορετικότητας στην αμερικανική δημόσια διοίκηση, εν προκειμένω στην αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA). «Είχαν δώσει ακόμη και οδηγία: ‘Υπερβολικά λευκή’. Αλλά εμείς θέλουμε κόσμο με ικανότητες», επέμεινε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, υποσχόμενος κατά τα άλλα διεξοδική έρευνα για να εξακριβωθούν οι αιτίες.

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών του προέδρου Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός πολιτικός Πιτ Μπούτιτζετζ, χαρακτήρισε το επίμαχο σχόλιο του ενοίκου του Λευκού Οίκου «απαράδεκτο». «Την ώρα που οικογένειες πενθούν, ο κ. Τραμπ θα όφειλε να ηγείται, όχι να ψεύδεται», πρότεινε.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν κατηγορεί τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κι αποδίδει το δυστύχημα στις πολιτικές προώθησης της διαφορετικότητας, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως «δεν ξέρει» ακόμα τις αιτίες, επιμένοντας μολαταύτα πως όντως αυτά «θα μπορούσαν να είναι» τα αίτια.

Προχωρώντας περαιτέρω, υπέγραψε νέο εκτελεστικό διάταγμα χθες το απόγευμα για να ενταθεί το κυνήγι αυτών των προγραμμάτων στα οποία βλέπει «ντροπιαστικές διακρίσεις».

Ο υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησής του Σον Ντάφι ανήγγειλε χθες βράδυ πως θα παρουσιάσει σύντομα «σχέδιο» για να «διορθωθεί» η κατάσταση στην FAA.

Investigators are probing air traffic control staffing issues after 67 people were killed when American Airlines Flight 5342 collided midair with a military helicopter over the icy Potomac River Wednesday night. It marked the first major U.S. airliner disaster since 2009. pic.twitter.com/2TIxvMaeUj