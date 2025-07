Συντριβή αεροσκάφους στη Ρωσία: Το 1976 είχε κατασκευαστεί το Antonov An-24 που έπεσε

Ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος τύπου Antonov An-24 με περίπου 50 επιβαίνοντες κατέπεσε σήμερα και συνετρίβη στη ρωσική Άπω Ανατολή .

Σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των ρωσικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η φλεγόμενη άτρακτος του αεροσκάφους, που χρονολογείται από τη σοβιετική εποχή και ήταν σχεδόν 50 ετών, εντοπίστηκε στο έδαφος από ελικόπτερο και συνεργεία διάσωσης που έσπευσαν επί τόπου.

Οπτικό υλικό που δεν έχει διακριβωθεί η γνησιότητά του, το οποίο τραβήχτηκε από ελικόπτερο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ότι το αεροσκάφος συνετρίβη σε περιοχή με πυκνή βλάστηση.

Το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της περιοχής δήλωσε στο Telegram ότι το ελικόπτερο διάσωσης δεν «εντόπισε κανέναν επιζώντα από αέρος» κατά την πτήση πάνω από το σημείο της συντριβής.

Το αεροσκάφος, το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1976, διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Σιβηρία Angara.

Κατευθυνόταν από την πόλη Μπλαγκοβέστσενσκ προς την Τίντα και χάθηκε από τις οθόνες των ραντάρ καθώς πλησίαζε την Τίντα, μια απομακρυσμένη πόλη στην περιφέρεια Αμούρ που συνορεύει με την Κίνα.

Σε αυτό επέβαιναν 43 επιβάτες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, και έξι μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δήλωσε ο Βασίλι Ορλόφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών τοποθετεί τον αριθμό των επιβαινόντων σε περίπου 40.

Συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν σε λόφο περίπου 15 χιλιόμετρα από την Τίντα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο αξιωματούχους της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Στη διάρκεια της επιχείρησης έρευνας, ελικόπτερο Mi-8 που ανήκει στην Mi-8 εντόπισε την άτρακτο του αεροσκάφος, η οποία φλεγόταν. Οι διασώστες συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τον τόπο του δυστυχήματος», δήλωσε η Γιούλια Πέτινα, αξιωματούχος της υπηρεσίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ένα σοβιετικού σχεδιασμού ελικόπτερο Mi-8 συνετρίβη στην Καμτσάτκα στα τέλη Αυγούστου 2024, σκοτώνοντας και τους 22 επιβαίνοντες.

Τον Αύγουστο του 2021, ένα ελικόπτερο Mi-8 με 16 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 13 τουριστών, κατέπεσε σε λίμνη της Καμτσάτκα λόγω περιορισμένης ορατότητας. Το ατύχημα προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ατόμων.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ένα επιβατικό αεροπλάνο συνετρίβη με 22 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος ενώ ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στην χερσόνησο Καμτσάτκα, χωρίς να επιζήσει κανένας.